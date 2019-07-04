Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось
Асхат Кисиков подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил директор департамента Агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта kostanay.gov.kz
"Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки акимом Аулиекольского района области. Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы", - сказал Бердалин.
Сообщается, что после задержания указанная сумма была добровольно выдана сотрудникам Антикоррупционной службы. Аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом", - добавили в Антикоррупционной службе.
Асхат Кисиков назначен акимом Аулиекольского района в ноябре 2018 года. До того с 2016 года он работал на должности заместителя акима этого же района. В августе 2019 года ему исполнится 40 лет.
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