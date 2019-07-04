Форум
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Не свободен. Я занят. Лилей. Она моё сердце занело. Красивая женщина.
04.07.19 13:33
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: А что там с придомовой любовью? Судя по высказываниям, пути наверняка разошлись, прошла любовь, скорее всего по риторике, он в свободном поиске.
04.07.19 13:30
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital - Обликоморале: Незнаю Наталью Владимировну. Тебе мало?))) лилю забрал. Отдай хоть Елену. Может это моя судьба. :lol: Лилю я не забирал. Она как была свободна, так и до сих пор принца...
04.07.19 13:22
Kairat stayer
Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
Vital: Во ты даешь, так ОМ шустрый, быстрый и и реактивный как ракета, помню фотографию выставлял на обозрение.
04.07.19 13:20
Обликоморале
Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
maxsaf: Заявку подай, типо иностранный блогер. Может заинтересуются и возьмут. Подумают, что после конкурса будешь продвигать нашу продукцию в Канаде./ты им это главное пообещай\
04.07.19 13:18
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Задержание акима Аулиекольского района подтвердилось

4 июля 2019, 13:19 |  Криминал

Асхат Кисиков подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил директор департамента Агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта kostanay.gov.kz

"Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки акимом Аулиекольского района области. Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 миллионов тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы", - сказал Бердалин.

Сообщается, что после задержания указанная сумма была добровольно выдана сотрудникам Антикоррупционной службы. Аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом", - добавили в Антикоррупционной службе.

Асхат Кисиков назначен акимом Аулиекольского района в ноябре 2018 года. До того с 2016 года он работал на должности заместителя акима этого же района. В августе 2019 года ему исполнится 40 лет.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.07.19 11:23 Пенсионер-тыловик живет без света и воды в Костанае
04.07.19 10:12 Выставка участников конкурса "Лучшие товары Казахстана" пройдет в центре Костаная
04.07.19 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Понять и простить…
03.07.19 16:59 Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля
03.07.19 16:35 Версии взрывов на складе боеприпасов в Арыси назвала Военная прокуратура Казахстана
03.07.19 16:21 Местами дожди и грозы - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
03.07.19 13:09 По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
03.07.19 12:50 Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
03.07.19 11:45 Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
03.07.19 10:46 На 20 суток арестуют девушку, въехавшую пьяной в университетский парк в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 3
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх