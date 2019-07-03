По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района

Задержан аким Аулиекольского района Костанайской области Асхат Кисиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационный ресурс "Тобол Инфо".

Фото с сайта kostanay.gov.kz

2 июля аким района был вызван для дачи пояснений в антикоррупционную службу по Костанайской области. По сведениям портала, Кисикова подозревают в получении взятки. Дело якобы связано со строительством Аманкаракайской средней школы. Известно, что работы по возведению школы на 320 мест только начались.

Асхат Кисиков назначен акимом Аулиекольского района в ноябре этого года. До того с 2016 года он работал на должности заместителя акима этого же района. В августе 2019 года ему испролнится 40 лет.