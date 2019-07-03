Форум
Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф: .Я тебя огорчу наверно если открою глаза на то что и это сообщение ты отсылал с смартфона или компьютера в котором обязательно есть комплектующие из китая,всё делают в Китае именитые...
03.07.19 13:51
Vital
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения Эту инфу без полезно объяснять людям которые подняли всю эту истерику по поводу казахский школ. Они как...
03.07.19 13:50
Kairat stayer
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
yudjin: Ну старики поговаривают про "тёрки" между новым городским акимом и начальниками образования... своих-то надо куда-то пристраивать... вот и будет создавать проблемы. Слухи, на...
03.07.19 13:45
Kairat stayer
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
alex_60: Ученикам 0-го класса приходится посещать русскую школу, она находится напротив казахской. Классы из-за их нехватки тоже арендуют в русских школах.// yudjin: А это просто страшно...
03.07.19 13:34
alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Президент попал в неловкую ситуацию. не проверив(не сам лично понятно), на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой с казахским языком. которая оказалась далеко не...
03.07.19 13:33
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района

3 июля 2019, 13:09 |  Криминал

Задержан аким Аулиекольского района Костанайской области Асхат Кисиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационный ресурс "Тобол Инфо".

Фото с сайта kostanay.gov.kz

2 июля аким района был вызван для дачи пояснений в антикоррупционную службу по Костанайской области. По сведениям портала, Кисикова подозревают в получении взятки. Дело якобы связано со строительством Аманкаракайской средней школы. Известно, что работы по возведению школы на 320 мест только начались.

Асхат Кисиков назначен акимом Аулиекольского района в ноябре этого года. До того с 2016 года он работал на должности заместителя акима этого же района. В августе 2019 года ему испролнится 40 лет.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.07.19 12:50 Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
03.07.19 11:45 Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
03.07.19 10:46 На 20 суток арестуют девушку, въехавшую пьяной в университетский парк в Костанае
02.07.19 16:58 250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
02.07.19 15:31 Первенство области по волейболу прошло в Костанае
02.07.19 14:14 В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
02.07.19 14:00 В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
02.07.19 13:55 Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
02.07.19 11:28 На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции
02.07.19 10:06 У кого отключат электроэнергию на этой и следующей неделе в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ yudjin
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5974
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый из команды... пошел!
Интересно, после суда состоится ли показная ответственность его непосредственного руководителя- акима области согласно поправкам в законодательство о госслужбе?
Читаем:
Дисциплинарная ответственность подразумевает наказание от вынесения оценки о неполном служебном соответствии, до освобождения от занимаемой должности, в зависимости от степени виновности непосредственно этого руководителя.

[Исправлено: yudjin, 03.07.2019 - 13:32]
Профайл

* Fasd
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите а его что заочно назначили в ноябре этого года на должность акима. Просто если помнится сейчас июль 2019 год.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 5
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх