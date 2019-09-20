Прокладывали водопровод - взрыв газовой трубы в Аманкарагае прокомментировал ДЧС Костанайской области

Видео, на котором столб пламени вырывается на поверхность, прислали на WhatsApp "НГ" очевидцы. На видео мужчина сообщает, что в селе Аманкарагай Аулиекольского района повредили газовую трубу и на место прибыли пожарные.

Кадр из видео

- ЧП произошло вчера, 19 августа, в 15:58. Частное лицо занималось прокладкой труб водопровода возле своего дома, - прокомментировал "НГ" начальник Департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Он повредил газовую трубу диаметром 60 мм. В 18:30 газ перекрыли. Сотрудники ДЧС организовали дежурство на время устранения последствий ЧП.

Жертв и пострадавших нет. Ремонтом газовой трубы займётся её балансосодержатель.