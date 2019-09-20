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MedVed820607
Как узнать свой долг по налогам?
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки (https://egov.kz/cms/ru/services/taxation/e_078)
20.09.19 12:00
drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60: да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты Хотелось бы - посмотреть, когда твои внуки-студенты, будут кредиты - выплачивать... :lol: :oops: :-P
20.09.19 11:56
Victor Yang
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья: а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей Если бы он так думали - они не были бы многодетными без нормального дохода и жилья.
20.09.19 11:55
yudjin
Как узнать свой долг по налогам?
Можно позвонить по телефонам: 28-17-01 и 28-18-32 Покажите мне счастливчика, который дозвонился пот ним. Первый всегда занят, второй - не отвечает. Пойду по ссылке...
20.09.19 11:53
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon: А зачем оно - мне? Чтобы до самой смерти- кредиты - выплачивать?. да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты.
20.09.19 11:52
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Прокладывали водопровод - взрыв газовой трубы в Аманкарагае прокомментировал ДЧС Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

20 сентября 2019, 09:36 |  Происшествия

Видео, на котором столб пламени вырывается на поверхность, прислали на WhatsApp "НГ" очевидцы. На видео мужчина сообщает, что в селе Аманкарагай Аулиекольского района повредили газовую трубу и на место прибыли пожарные.

Кадр из видео

- ЧП произошло вчера, 19 августа, в 15:58. Частное лицо занималось прокладкой труб водопровода возле своего дома, - прокомментировал "НГ" начальник Департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Он повредил газовую трубу диаметром 60 мм. В 18:30 газ перекрыли. Сотрудники ДЧС организовали дежурство на время устранения последствий ЧП.

 

Жертв и пострадавших нет. Ремонтом газовой трубы займётся её балансосодержатель.
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