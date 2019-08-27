Уволен директор Рудненского Дома ребенка
Специальная комиссия при управлении здравоохранения области завершила повторную проверку Рудненского Дома ребенка. Выявлено, что все нарушения, озвученные экспертной группой, устранены в полном объеме, передает Zakon.kz
Ранее сообщалось, что были выявлены факты нарушения правил ухода за детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.
- В результате за ослабление контроля решено привлечь руководителя Управления здравоохранения области Дудника В.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде выговора и освободить от занимаемой должности директора Рудненского Дома ребенка Гилязутдинову Р.К., — подтвердили в партии.
Также стало известно, что детей перевели в Дом ребенка Костаная.
- Управлениям образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ дано поручение провести соответствующие проверки в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — подчеркнули в сообщении.
Напомним, в партию Nur Otan поступила жалоба на содержание детей в Доме ребенка в городе Рудном. Авторы обращения описывали ужасающие факты, многие из которых подтвердились.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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