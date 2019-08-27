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Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Это про Францию.topwar.ru [Исправлено: Ваш земляк, 27.08.2019 - 22:49]
27.08.19 23:40
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
если бы не Россия, Казахстан был бы сейчас уууух какой развитый!!! Источник:www.ng.kz - Или так же за юрту ходили ??
27.08.19 23:33
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк *все только выиграли от присоединения.* - Бесполезно , ничего им не докажешь !!Они же такие великие народы!!
27.08.19 23:32
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Тут тоже согласен - из двух зол выбрали меньшее, но именно оно было для них очевидным злом, а то, большее, но не очевидное - оно осталось нейтральным. Вот в чём суть! "Не...
27.08.19 23:30
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Для всех хочу сказать - учите историю, чтобы не повторять в будущем ошибок прошлого!Или же вот взять тему вхождения - ведь и украинцы, и грузины, а так же казахи и прочие народы ведь только выиграли...
27.08.19 23:10
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Уволен директор Рудненского Дома ребенка

27 августа 2019, 22:02 |  Общество

Специальная комиссия при управлении здравоохранения области завершила повторную проверку Рудненского Дома ребенка. Выявлено, что все нарушения, озвученные экспертной группой, устранены в полном объеме, передает Zakon.kz

Ранее сообщалось, что были выявлены факты нарушения правил ухода за детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

- В результате за ослабление контроля решено привлечь руководителя Управления здравоохранения области Дудника В.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде выговора и освободить от занимаемой должности директора Рудненского Дома ребенка Гилязутдинову Р.К., — подтвердили в партии.

Также стало известно, что детей перевели в Дом ребенка Костаная.

- Управлениям образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ дано поручение провести соответствующие проверки в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — подчеркнули в сообщении.

Напомним, в партию Nur Otan поступила жалоба на содержание детей в Доме ребенка в городе Рудном. Авторы обращения описывали ужасающие факты, многие из которых подтвердились. 
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Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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