Уволен директор Рудненского Дома ребенка

Специальная комиссия при управлении здравоохранения области завершила повторную проверку Рудненского Дома ребенка. Выявлено, что все нарушения, озвученные экспертной группой, устранены в полном объеме, передает Zakon.kz

Ранее сообщалось, что были выявлены факты нарушения правил ухода за детьми с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

- В результате за ослабление контроля решено привлечь руководителя Управления здравоохранения области Дудника В.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде выговора и освободить от занимаемой должности директора Рудненского Дома ребенка Гилязутдинову Р.К., — подтвердили в партии.

Также стало известно, что детей перевели в Дом ребенка Костаная.

- Управлениям образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ дано поручение провести соответствующие проверки в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — подчеркнули в сообщении.

Напомним, в партию Nur Otan поступила жалоба на содержание детей в Доме ребенка в городе Рудном. Авторы обращения описывали ужасающие факты, многие из которых подтвердились.