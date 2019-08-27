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yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
27.08.19 16:40
Гога
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
27.08.19 15:52
Сталкер
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
27.08.19 15:31
abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
27.08.19 15:25
abaika95
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...
27.08.19 15:22
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Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном

27 августа 2019, 14:46 |  Общество

Члены экспертной группы республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan посетили Дом ребенка в городе Рудном с внезапной проверкой. Осмотр спецучреждения привел их в ужас, сообщает Zakon.kz.

 

Стоп-кадр видеосюжета ТК "Астана"

У малышей из паллиативной группы пролежни, их не выносят на улицу. Дети содержатся в антисанитарных условиях. На многих нет одежды, а зовут их исключительно по номерам.

Около полутора тысяч детей ежегодно попадает в специализированные Дома ребенка. Это сироты и отказники в возрасте до 4 лет с различными патологиями в здоровье. Рудненский - один из двух десятков подобных спецучреждений в стране. И один из многих, где нет ставки врача-реабилитолога, хотя треть воспитанников - это инвалиды.

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин отреагировала на эту ситуацию:

- Ситуация в рудненском доме ребенка - это еще одно подтверждение того, что учреждения, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей должны быть под постоянным надзором, не только гос-органов, но и общественных организаций. Ранее я неоднократно писала о нарушениях прав детей, условий содержания, выявляемых в результатах прокурорских проверок, в исследованиях международных организаций, таких как UNISEF, Human Rights Watch. Казахстан должен выполнять рекомендации по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и деинститулизации системы государственных учреждений.В связи с этим, 25 июля 2019 г., уже в должности уполномоченного по правам ребенка, мною было направлено письмо в Генеральную Прокуратуру РК, ответа мы пока не получили, - написала она в Facebook.

По данным Комитета по Охране прав детей,  в КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" находится 24 ребенка, которые, предположительно будут переведены в КГУ "Костанайский дом ребенка "Дельфин" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, где сейчас 15 деток.
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§ abaika95
Re: Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то зачастили гости в Рудный город чудный) нужно дождаться расследования если факты халатности потвердяися наказать виновных по всей строгости и.т.д.

Вопрос в другом по кадрам сюжета на телеканале Астана журналисты которого зашли вместе с этой спецсупер проверкой в дом ребенка какието странности получаются ) вышли детки все в одежде, ни одного фото, ни одного кадра нет где они были бы голышом, в рвотных массах и их называют по номеркам)
Ничего не хочу сказать, но что нельзя было заснять все это безобразие?) или...)
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§ Сталкер
Re: Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас ужас ужас.
Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
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§ yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
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