Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном

Члены экспертной группы республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan посетили Дом ребенка в городе Рудном с внезапной проверкой. Осмотр спецучреждения привел их в ужас, сообщает Zakon.kz.

Стоп-кадр видеосюжета ТК "Астана"



У малышей из паллиативной группы пролежни, их не выносят на улицу. Дети содержатся в антисанитарных условиях. На многих нет одежды, а зовут их исключительно по номерам.

Около полутора тысяч детей ежегодно попадает в специализированные Дома ребенка. Это сироты и отказники в возрасте до 4 лет с различными патологиями в здоровье. Рудненский - один из двух десятков подобных спецучреждений в стране. И один из многих, где нет ставки врача-реабилитолога, хотя треть воспитанников - это инвалиды.

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин отреагировала на эту ситуацию:

- Ситуация в рудненском доме ребенка - это еще одно подтверждение того, что учреждения, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей должны быть под постоянным надзором, не только гос-органов, но и общественных организаций. Ранее я неоднократно писала о нарушениях прав детей, условий содержания, выявляемых в результатах прокурорских проверок, в исследованиях международных организаций, таких как UNISEF, Human Rights Watch. Казахстан должен выполнять рекомендации по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и деинститулизации системы государственных учреждений.В связи с этим, 25 июля 2019 г., уже в должности уполномоченного по правам ребенка, мною было направлено письмо в Генеральную Прокуратуру РК, ответа мы пока не получили, - написала она в Facebook.

По данным Комитета по Охране прав детей, в КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" находится 24 ребенка, которые, предположительно будут переведены в КГУ "Костанайский дом ребенка "Дельфин" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, где сейчас 15 деток.