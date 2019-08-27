Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Члены экспертной группы республиканского совета по защите детей при партии Nur Otan посетили Дом ребенка в городе Рудном с внезапной проверкой. Осмотр спецучреждения привел их в ужас, сообщает Zakon.kz.
Стоп-кадр видеосюжета ТК "Астана"
У малышей из паллиативной группы пролежни, их не выносят на улицу. Дети содержатся в антисанитарных условиях. На многих нет одежды, а зовут их исключительно по номерам.
Около полутора тысяч детей ежегодно попадает в специализированные Дома ребенка. Это сироты и отказники в возрасте до 4 лет с различными патологиями в здоровье. Рудненский - один из двух десятков подобных спецучреждений в стране. И один из многих, где нет ставки врача-реабилитолога, хотя треть воспитанников - это инвалиды.
Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин отреагировала на эту ситуацию:
- Ситуация в рудненском доме ребенка - это еще одно подтверждение того, что учреждения, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей должны быть под постоянным надзором, не только гос-органов, но и общественных организаций. Ранее я неоднократно писала о нарушениях прав детей, условий содержания, выявляемых в результатах прокурорских проверок, в исследованиях международных организаций, таких как UNISEF, Human Rights Watch. Казахстан должен выполнять рекомендации по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и деинститулизации системы государственных учреждений.В связи с этим, 25 июля 2019 г., уже в должности уполномоченного по правам ребенка, мною было направлено письмо в Генеральную Прокуратуру РК, ответа мы пока не получили, - написала она в Facebook.
По данным Комитета по Охране прав детей, в КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики" находится 24 ребенка, которые, предположительно будут переведены в КГУ "Костанайский дом ребенка "Дельфин" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, где сейчас 15 деток.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...