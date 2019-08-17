Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка

С 1 января 2020 года работодатели должны перечислять в Единый накопительный пенсионный фонд дополнительные 5% от зарплаты каждого сотрудника. В этом материале мнения экономических обозревателей, представителей профсоюзов и бизнеса, которых непосредственно затронут выплаты. Свою позицию объяснили и представители ЕНПФ, где будут аккумулироваться деньги казахстанцев.

МСБ: "Многие компании могут разориться"

Бизнесмен Максим Барышев является единственным владельцем холдинга BMG, включающего в себя портал Uchet.kz, учебный центр Profi Training, ­аудиторскую компанию G-GlobalListing, бухгалтерскую компанию Global БСН и Академию профессиональных бухгалтеров "Учёт".

По его словам, бухгалтеры категорически против нововведения.

"Процессы холдинга обслуживают 150 человек. Скажу, что сейчас нам работается хорошо – на 5% дешевле обходятся сотрудники, нежели это будет с января 2020 года. У многих компаний выручка колеблется на уровне 5-10% от общего бюджета. При таком раскладе работы попросту не отдать на субподряд, потому что эти 5% съест пенсионный фонд, тогда как компания могла бы положить эти деньги в карман. Это загубит бизнес, многие компании могут разориться", – говорит Максим Барышев.

Бизнесмен считает внедрение 5% обязательных отчислений преждевременным. Если их не отменят, то он предлагает альтернативу: снижение социального налога на эти же 5%. Сейчас его размер составляет 9,5%.

"В моей группе компаний фонд заработной платы составляет 100 миллионов тенге – это годовой фонд. 5% от этой суммы – это 5 миллионов тенге. Мы могли бы их потратить на развитие, маркетинг, выходы на новые рынки. Сейчас же мы должны будем отдать их пенсионному фонду. Результата от этого ноль. Поэтому мы объединились с предпринимателями, встречались в "Атамекене", подготовили обращение в Правительство, надеемся, что нас услышат и обязательные пенсионные отчисления не введут", – добавил Максим Барышев.

ИП: "Будут и конверты, и занижение официальной зарплаты"

Индивидуальный предприниматель Валерий Алиев представляет малый бизнес. В его компании Reklamania работает чуть больше 10 человек. Таких ИП в Казахстане более 800 тысяч. По словам бизнесмена, они уже сейчас с трудом тянут налоговый режим, не говоря уже об обязательных социальных отчислениях.

"Мы работаем на основе упрощённой налоговой декларации. Это считается самым удобным режимом для предпринимателей благодаря лёгкой процедуре сдачи отчётности, с которой может справиться любой владелец ИП без помощи бухгалтера, а также низкому налогообложению. Но теперь к налогам прибавятся эти 5%, то есть я с минимальной заработной платы должен за каждого сотрудника отчислять в ЕНПФ определённую сумму. Сотрудников у меня больше 10, значит, и траты на соцотчисления я теперь должен умножать как минимум на 10 раз", – приводит расчёты Валерий Алиев.

При месячном обороте в 100 тысяч тенге ИП должен будет отчислять около 11 тысяч тенге за своих сотрудников в ЕНПФ. Если зарплаты увеличатся, то и сумма отчислений будет расти.

"Это очень много. Соответственно, будут и конверты, и занижение официальной зарплаты. Станут платить деньги в конвертах или придумают новые схемы в обход системы. Те предприниматели, которые не будут вводить оплату в конвертах, поднимут цены на свои услуги и товары", – заключил Валерий Алиев.

НПП "Атамекен": "Работодатели уже выводят сотрудников из штата"

Эксперт отдела по снижению административных барьеров палаты предпринимателей "Атамекен" города Алматы Гульнара Мамажанова напомнила, что помимо дополнительных пенсионных отчислений с 1 января 2020 года предприниматели должны отчислять взносы в Фонд обязательного социального медстрахования. Это будет двойным ударом по бизнесу, считает она.

"С каждым годом сумма обязательных отчислений увеличивается. Например, по ОСМС увеличили выплаты с 1,5 до 2%. Если в 2019 году работодатель платит в ФОМС 1,5%, а работник не платит ничего, то с 2020 года работодатели будут выплачивать уже 2%, а работники – 1%, а ещё спустя год-два взнос работодателя возрастёт до 3%, а работника – до 2%. Индивидуальные предприниматели с 1 января 2020 года также будут платить 5% от объекта исчисления взносов государства. Это всё ложится большой нагрузкой на бизнес", – рассказала эксперт "Атамекена".

С 1 января 2020 года размер отчислений в ФОМС тоже увеличится на 1%. Таким образом, ежегодный рост взносов в различные фонды влечёт за собой увеличение фонда оплаты труда.

"Социальный налог для юридических лиц в Казахстане 9%. Теперь он будет расти и к 2025 году нагрузка на фонд оплаты труда будет составлять 43,5%. Это огромные суммы! Изначально целью увеличения соцналога была мобилизация средств для реализации прав граждан на пенсионное, медицинское, социальное обеспечение. При этом были отменены ранее существовавшие бюджетные фонды. А теперь существуют и все фонды, и все налоги. Мы выражаем своё опасение относительно последствий таких нагрузок на бизнес", – сказала Гульнара Мамажанова.

Последствия могут сказаться на потребителях товаров и услуг. Рост отчислений напрямую повлияет на рост себестоимости продукции, так как компании будут затрачивать больше средств на производство. Работникам же грозит вывод из штата ради экономии средств.

"На днях поступила неофициальная информация, что работодатели уже начали заключать со своими сотрудниками договоры гражданско-правового характера. Говоря простым языком – это договор об оказании услуг, когда вы не в штате компании, а просто предоставляете им свои услуги за определённую плату, чтобы владельцу не пришлось отчислять эти пресловутые 5% в ЕНПФ. Это уже идёт уклонение", – заключила эксперт Гульнара Мамажанова.

Профсоюзы: "Получится как в анекдоте: догнали и помогли"

Эксперт в области трудового и профсоюзного права Бибигуль Нурашева отмечает, что в стране 25% экономики находится в тени. И даже не вводя эти дополнительные 5% отчислений, некоторые бизнесмены выдают зарплату в конвертах.

"Состояние экономики в Казахстане сейчас оставляет желать лучшего. Мы должны помогать работодателям, удерживать их на плаву. С виду кажется, что эти 5% – небольшая цифра, но если всё перевести в суммы, то это колоссальные размеры. В результате получится как в анекдоте: догнали и помогли. Таким образом мы можем лишиться тысяч рабочих мест в малом бизнесе, а ведь именно он является основным работодателем в стране", – рассказала Бибигуль Нурашева.

Бибигуль Нурашева совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана проводила анализ изменения размера соцотчислений. Результаты показывают ухудшение положения бизнесменов.

"Я слушала мнение работников, которые не поддерживают эту инициативу. Они считают, что компании не готовы к такому повороту дел. Учитывая тот факт, что в Казахстане вопросы соблюдения трудового законодательства находятся на критическом уровне, введение этих 5% приведёт к ещё большим нарушениям. Даже с имеющимися сейчас нарушениями мы не справляемся. Это надо признать. А теперь картина может ухудшиться", – считает собеседница.

Только за прошлый год в Казахстане 8235 работников обратились в суд по поводу ущемления их прав. Во многих компаниях нет согласительных комиссий, а там, где они имеются, показали свою неэффективность.

"Казахстан находится на предпоследнем месте по вопросам защиты и соблюдения трудовых прав среди стран Евразийского экономического союза. Наши показатели хуже, чем у Кыргызстана и Армении. По вопросам благополучия и счастья на рабочих местах наши показатели в мировом рейтинге ещё печальнее. К примеру, в Арабских Эмиратах есть целое министерство счастья, они работают над этим, у нас этим никто не занимается. И количество обращений в судебные органы только свидетельствует об этом. Многие сотрудники попросту боятся защищать свои права, боясь увольнения", – заключила Бибигуль Нурашева.

Экономисты: "Система выстроена так, что высоких пенсий не будет"

Для ЕНПФ и Нацбанка введение дополнительных взносов – это поддержание и усиление стабильности госфонда. Работники этот платёж не почувствуют на себе, потому что привыкли оценивать свою зарплату так называемыми чистыми деньгами, а не со всеми отчислениями, считает экономический обозреватель Сергей Домнин.

"Бизнес здесь является самой чувствительной стороной, и более чувствительными будут предприятия, в структуре издержек которых высокая доля оплаты труда, а не материалов или полуфабрикатов. Это как раз тот вид бизнеса, который является трудоёмким. Какой выбор у предпринимателя в этой ситуации? У него есть несколько предсказуемых вариантов: он либо повысит цены на продукцию, либо сократит чистую зарплату на какую-то долю, либо сам съест свою прибыль", – прокомментировал Сергей Домнин.

Последний вариант, по идее, самый правильный, но такая перспектива не радует бизнесменов.

"Сказать однозначно, что бизнес перейдёт в серую зону и будет выдавать зарплаты в конвертах, будет неправильным. Нужно помнить, что у налоговой наработана и есть система наказаний за это. Боязнь попасть под санкции за нарушение правил у предпринимателей гораздо больше, чем сэкономить эти пресловутые 5%. А те, кто работал "втёмную", для них это станет отрицательным стимулом – как скрывали доходы, так и будут скрывать", – подчеркнул Сергей Домнин.

Отчисление дополнительных 5% взносов – это изъятие около 500 млрд тенге из экономики страны и сокращение объёма деловой активности на 1,5 трлн тенге, подсчитал экономист Олжас Кудайбергенов. Это повлечёт за собой рост теневой экономики и возможное закрытие ряда предприятий.

"Что по поводу кредита доверия к ЕНПФ, который будет управлять этими деньгами, то здесь вопрос в целом в неэффективной пенсионной системе, где по сути пенсионный взнос воспринимается населением как налог. Что касается ЕНПФ, то он даёт доходность намного выше, в 2-4 раза больше, чем давали частные пенсионные фонды, при этом расходы на содержание пенсионной системы где-то в три раза меньше, чем при частных НПФ, а структура вложений в виды активы примерно схожая", – говорит Олжас Кудайбергенов.

Экономист считает, что ЕНПФ сам по себе как институт работает хорошо. Только у фонда проблемы с коммуникацией с населением.

"Вряд ли люди доверяют пенсионной системе. Эта система у нас выстроена так, что высоких пенсий не будет, при этом половина активов всегда будет вкладываться в государственные ценные бумаги, инвестдоходность зачастую будет отставать от инфляции, лишь в периоды девальвации показывая превышение. Повторюсь: сами пенсионные взносы воспринимаются людьми как налог, нежели накопления, которыми можно распоряжаться", – заключил экономист.

ЕНПФ: Пенсионные взносы работодателей будут хранить в резервных фондах

В ЕНПФ пояснили, что вводят взносы для работодателей ради повышения уровня пенсионного обеспечения в Казахстане. Будущую пенсию будут обеспечивать, разделив ответственность между государством, работодателем и самим работником. Для введения системы был изучен передовой международный опыт.

"Право на получение пенсионных выплат по новой системе, которая будет действовать с 1 января 2020 года, будут иметь граждане, достигшие пенсионного возраста, а также лица, имеющие инвалидность I и II групп бессрочно, за которых перечислены средства не менее 60 месяцев. При этом максимальный размер пенсионной выплаты из условно-накопительного компонента не может превышать двукратный размер прожиточного минимума (ПМ в 2019 году = 26 440 тенге)", – сказано в ответе ЕНПФ на запрос редакции.

От уплаты взносов освобождаются работодатели, имеющие в штате:

сотрудников пенсионного возраста;

инвалидов I и II групп;

военнослужащих и сотрудников силовых структур;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет;

судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание.

Эти категории населения уже являются получателями пенсионных накоплений.

"Пенсионные взносы работодателя направляются в резервные фонды. Соответственно, использование, распределение резервных фондов (после смерти сотрудника. – Авт.) будет осуществляться в пользу оставшихся пенсионеров. В целях сохранения и получения инвестиционного дохода, пенсионные активы, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, могут размещаться в финансовые инструменты, перечень которых будет определяться Правительством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией", – резюмировали в ЕНПФ.

На 1 июля количество индивидуальных пенсионных счетов в Казахстане составляет свыше 10 млн. На них собрано около 10 трлн тенге.