Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле
В Подмосковье совершил аварийную посадку пассажирский самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии". После взлета в аэропорту Жуковский в четверг, 15 августа, у лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщает dw.com.
По данным Минздрава РФ после жесткой посадки госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.
Читатель "НГ" из Москвы прислал в редакцию видео, сделанное сразу после посадки лайнера.
Пресс-служба российской авиакомпании, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, сообщила, что при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета.
По данным источника "Интерфакса", при наборе высоты самолет попал в стаю птиц, один из двигателей заглох, второй потерял две трети тяги. При таких обстоятельствах лайнер не мог маневрировать и вернуться в аэропорт. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, самолет садился с убранными шасси.
- Пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно, - указал собеседник агентства.
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