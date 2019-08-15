Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле

В Подмосковье совершил аварийную посадку пассажирский самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии". После взлета в аэропорту Жуковский в четверг, 15 августа, у лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщает dw.com.

По данным Минздрава РФ после жесткой посадки госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Читатель "НГ" из Москвы прислал в редакцию видео, сделанное сразу после посадки лайнера.

Пресс-служба российской авиакомпании, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, сообщила, что при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета.

По данным источника "Интерфакса", при наборе высоты самолет попал в стаю птиц, один из двигателей заглох, второй потерял две трети тяги. При таких обстоятельствах лайнер не мог маневрировать и вернуться в аэропорт. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, самолет садился с убранными шасси.

- Пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно, - указал собеседник агентства.