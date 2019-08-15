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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ну вот и лето - закончилось Сегодня в школах нашей земли, были - линейки. Завтра начинаются - занятия... :lol: :-P
15.08.19 17:54
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: А в 90-х, помню, - вообще порой однокомнатная стоила дороже трёхкомнатной, т.к. коммуналку оплачивать было нечем. Малосемейки по Павлика Морозова,ныне А.Мирошниченко,стоили 500-600...
15.08.19 17:35
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Victor Yang: "Наше обращение из Канцелярии Премьер-министра перенаправлено в областной акимат. То что нам ответили там, написано выше. Круг замкнулся. Нельзя решить проблему на уровне ее...
15.08.19 17:32
Victor Yang
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
Ваш земляк: Родители, когда уезжали в 2000-ом, продали 3-хкомнатную квартиру улучшенной планировки , правда на пятом этаже, за 2500 долларов. А когда я приезжал в 2007-ом году, одноклассник...
15.08.19 17:30
Ваш земляк
"Спрос большой?" - премьер-министр РК Аскар Мамин осмотрел новые частные дома в Костанайской области
maxsaf: Вы боржоми собираетесь разливать? Зачем такую глубокую? Потому что нормальная питьевая вода на такой глубине. Солёная поближе будет, метров 10-20.
15.08.19 17:27
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Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц и сел в кукурузном поле

15 августа 2019, 15:32 |  Происшествия

В Подмосковье совершил аварийную посадку пассажирский самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии". После взлета в аэропорту Жуковский в четверг, 15 августа, у лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, сообщает dw.com.

По данным Минздрава РФ после жесткой посадки госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Читатель "НГ" из Москвы прислал в редакцию видео, сделанное сразу после посадки лайнера.

Пресс-служба  российской авиакомпании, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге,  сообщила, что при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета.

По данным источника "Интерфакса", при наборе высоты самолет попал в стаю птиц, один из двигателей заглох, второй потерял две трети тяги. При таких обстоятельствах лайнер не мог маневрировать и вернуться в аэропорт. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, самолет садился с убранными шасси.

- Пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно, - указал собеседник агентства.
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§ Серый волк
Re: Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10626
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При наборе высоты спорно, так как сели совсем рядом с полосой, скорее сразу после взлёта в стаю чаек влетели как пишут в других источниках.
Хорошо, что пилотам удалось почти без разрушений сильно нагруженный лайнер приземлить в поле. Полный салон, полные багажные и почти полные баки керосина на два часа полёта в Симферополь. (туда летят не напрямую, а делая поворот над Анапой)
Жуковский теперь не чисто военный и испытательный аэропорт, он выполняет рейсы, недавно коллега летала в Италию с Жуковского. Аэропорт очень простой и маленький, ничего не нужно искать всё рядом.
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§ abaika95
Re: Самолёт "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как таг получается? что гос. монополист авиосообщений с профи пилотами разбивает лайнер об ВПП, а частник с пилотом бывшим юристом сажает без двигателей! без шасси! машину в кукурузу)
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Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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