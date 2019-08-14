Мужчина погиб при пожаре в вагончике в Костанайской области
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
Пожар в с. Боровское Мендыкаринского района произошел вчера, 13 августа, около 17.00. Деревянный передвижной вагончик, общитый жестью, принадлежал ТОО «Костанай-Жолдары». По словам свидетелей, погибший мужчина 1976 г. р. хотел устроиться на работу в эту компанию.
- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Пожар ликвидирован силами ПЧ-9 службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 202
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
К реконструкции зданий, находящихся на балансе ДКНБ Костанайской области, допущены недобросовестные организации
:-) tengrinews.kz
Ошибку на 100-тенговой монете нашли казахстанцы
yudjin: взрывающийся мозг ребенка Да, по своим заметил: дети, которые уже научились читать на русском, но еще не изучают казахский, теперь выпадают на пару-тройку лет в его изучении из-за...
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
alex_60: тем более в селе. Цыфрызация. Что делать? Наверное много - Умных Светофоров... :lol: :oops:
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
unrepeatable: согласна. unrepeatable: согласна. Мне не понятно, то ли материал изложили не верно, то ли темнят что-то Вы когда в своём отделе комментирования пишете что-то на форум, не...
"Давайте спустимся на землю!" - реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили депутаты Костанайского облмаслихата
При всех этих разговорах о цифровизации,в Рудном до сих пор реле времени для управления процессом включения-отключения наружного освещения перенастраивают вручную один раз в месяц.А продолжительность...