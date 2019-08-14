Мужчина погиб при пожаре в вагончике в Костанайской области

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Пожар в с. Боровское Мендыкаринского района произошел вчера, 13 августа, около 17.00. Деревянный передвижной вагончик, общитый жестью, принадлежал ТОО «Костанай-Жолдары». По словам свидетелей, погибший мужчина 1976 г. р. хотел устроиться на работу в эту компанию.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пожар ликвидирован силами ПЧ-9 службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО