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Больше четырех часов тушили пожар на территории Аракарагайского бора в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

13 августа 2019, 11:50 |  Происшествия

Огонь на территории КГУ "Аракарагайское учреждение лесостепного хозяйства", между п. Басбек и п. Первомайское, разгорелся вчера, 12 августа, примерно в 18:00. Горели лес и трава на общей площади 4,1 га. Сообщение о пожаре поступило на пульт "102" в 18:27.

Фото очевидцев

- Предполагаемая причина пожара - возгорание травы. Из-за сильного ветра произошло захлёстывание проводов на линии электропередач, - сообщили "НГ" сегодня, 13 августа, в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области. - Жертв и пострадавших нет, однако при тушении пожара огнём уничтожена автоцистерна ГАЗ-66, принадлежащая КГУ "Аракарагайское учреждение лесостепного хозяйства".

Пожар был локализован в 19:30, ликвидирован в 22:30.

Фото очевидцев

Пожар тушили 4 сотрудника и 7 машин КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства», 3 сотрудника и 2 автомобиля КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» и 5 сотрудников личного состава на одной машине из пожарной части № 14 службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС

За день до этого, 11 августа, горел лес возле с. Алтынсарино в Костанайском районе. Пожар начался днем, около 15.20. Огонь охватил верховой и низовой лес на площади 3,6 га. Также горело 1,5 га травы. Полностью ликвидировать пожар удалось к 21.36.

Тушить пожар выезжало 5 сотрудников и 3 автомобиля службы пожаротушения ДЧС Костанайской области. Кроме того, к борьбе с огнем привлекли 15 человек и 1 машину КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства».
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