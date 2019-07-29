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Переходил дорогу в неположенном месте - департамент полиции прокомментировал гибель в ДТП
29 июля 2019, 14:00 | Происшествия
Авария произошла 26 июля на объездной дороге Костанай-Затобольск между п. Затобольск и с. Заречное. КамАЗ сбил 55-летнего мужчину. Шокирующие кадры последствий той аварии быстро распространились среди пользователей WhatsApp.
По словам очевидцев, пешеход не отреагировал на сигналы грузовика, а многотонная машина не успела затормозить. Человека протащило под КамАЗом.
- Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, - сообщили нам сегодня в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - От полученных травм он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП отдел полиции Костанайского района проводит расследование.
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