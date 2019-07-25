Биртанов объяснил запрет на поступление в резидентуру по некоторым специальностям

Интерны-грантники должны сначала отработать три года на селе и только потом поступать в резидентуру, передает Informburo.kz.

Интерны-грантники медвузов Казахстана заявили о запрете Минздрава поступать на резидентуру по узкопрофильным медицинским направлениям.

Тем, кто окончил интернатуру по гранту, сейчас не разрешают поступать в резидентуру даже на платной основе по 20 специальностям, в основном узкопрофильным, таким как акушер-гинеколог, кардиохирург, уролог, детский хирург.

Об этом студентам сообщили за два дня до окончания приёма документов в резидентуру.

"По моей специальности "Акушерство и гинекология" было 40 грантов в прошлом году. В этом году не дают ни одного. Мы даже не можем поступить в платную резидентуру. Говорят: идите работать или поступайте на те специальности, на которые выделили гранты или через акиматы. Других вариантов нет. Зато открывается новая специальность "Семейная медицина". Мы понимаем, что это те же самые врачи общей практики, потому что в стационаре они работать не будут. На это выделяют 700 грантов. А мы теперь не знаем, куда идти", – рассказала студентка медуниверситета "Астана" Роза Абилова (имя изменено).

Выпускники-грантники интернатуры утверждают, что сейчас их отправляют в сёла и районы. По договору они должны отработать три года. Раньше тех, кто поступал на резидентуру, освобождали от отработки. Сейчас воспользоваться этой возможностью не могут из-за новшеств Минздрава. Студенты считают, что ими решили закрыть дефицит врачей в районах и сёлах.

"Мы не против отрабатывать свои гранты. Но они забрали наш шанс исполнить свою мечту – дойти до своей цели, достичь последний рубеж, быть врачом, иметь право работать и в поликлинике, и в стационаре. Знать, что у тебя есть хоть какой-то карьерный рост в будущем. А с дипломом интернатуры мы можем работать только в поликлинике и в сёлах. Нам говорят, что по большинству профилирующих специальностей не нужны кадры, хотя на деле мы видим обратное. Врачей не хватает и в столице", – добавила Роза Абилова.

На пресс-конференции в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил, что когда нынешние интерны поступали в медвузы, это требование уже было прописано в законодательстве. Согласно ему, интерн, обучившийся на гранте, обязан отработать три года там, где есть в этом необходимость.

"Государство обучило и отправляет на работу туда, где нужны люди. Незнание этого закона не освобождает от ответственности. Вы можете быть освобождены, если поступите на грант на востребованные специальности в резидентуру, докторантуру, магистратуру. Мы запретили поступать на платную резидентуру, потому что у всех будет желание не ехать в село, а пройти платную резидентуру и получить узкую специальность", – пояснил Елжан Биртанов.

Министр отметил, что студентам сообщили об ограничениях за два дня до окончания приёма документов на резидентуру, потому что Минздрав поздно получил заявки акиматов на врачей. На их основе в регионах формируется госзаказ.

"Вчера я продлил сроки приёма документов в резидентуру ещё на месяц. По некоторым специальностям есть вакансии, но у нас есть резиденты второго и третьего года, которые закончат в следующем году и через год в совокупности у нас будет профицит. С избытком их набрали. Например, кардиологи, эндокринологи – их набирали не исходя из потребности регионов, а из желания университетов. А реальный дефицит кадров не учитывался", – добавил министр.

Он отметил, что государству нет смысла платить за обучение тех специалистов, для которых потом не будет рабочих мест в медучреждениях.

"Мы готовим специалистов за счёт государства, а они потом уходят в частный сектор и работают на себя. Я считаю, что это ненормально. Если ты хочешь работать в частном секторе – учись платно, проходи платную резидентуру, никто никаких требований к этим людям не предъявляет. У нас есть поликлиники, где годами нет специалистов. Нам не хватает анестезиологов, реаниматологов. Давайте решать проблему в интересах населения. А не так, что мы будем готовить каждый кто кого хочет, а потом они не могут найти работу или работают на полставки", – подчеркнул министр.

В Минздраве добавили, что интерны-грантники могут не отрабатывать в селе, если вернут деньги, которые государство потратило на их обучение. В среднем, с учётом стипендии, эта сумма составляет около 8 млн тенге. Если же интерн шесть лет обучался платно, а в последний год смог перевестись на грант – государство просто сокращает срок его отработки. Все остальные условия сохраняются.

Возможен и другой вариант: если медучреждение готово заплатить за обучение в резидентуре грантника-интерна, чтобы подготовить себе кадры. Но тогда интерн всё равно должен вернуть деньги государству. То же касается и интерна-грантника, который решил поступить в резидентуру за границу. Не возвращать деньги за обучение он может только в том случае, если будет учиться по программе "Болашак".