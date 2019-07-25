Евгений ШИБАРШИН: Наследие незавидное

Касым-Жомарту Токаеву сейчас не позавидуешь. Каждый его шаг, каждое публично высказанное слово препарируется под лупой пристального общественного внимания.

Не стало исключением и его недавнее председательство на заседании правительства. Вроде бы ничего особенного: глава государства был в кабмине не в качестве свадебного генерала, а добросовестно выполнял свои должностные обязанности.

Однако странное дело. Когда Токаев инициировал идеи по решению проблем социального и политического характера, его шаги воспринимались, как популистские. Дескать, сглаживает негативную реакцию в обществе на предложение переименовать столицу. Но стоило ему на заседании правительства критически отозваться по некоторым экономическим вопросам, и аналитики сразу же усмотрели в этом признаки проявления самостоятельности, стремление уйти от влияния пожизненного председателя Совета безопасности и даже (какой ужас!) своим «наездом» на акимов выразить сомнение в эффективности существующей «управленческой вертикали».

Человек так устроен, что в оценке фактов реальности, особенно политической, мы зачастую руководствуемся не изучением объективной сути наблюдаемого процесса, а предпочитаем разглядывать действительность через призму собственных заблуждений. Так случилось и с оценкой действий «наследника» Нурсултана Назарбаева. Аура преемственности, обволакивающая фигуру Токаева, оказалась настолько сильна, что любое его нормальное, ситуационно оправданное управленческое решение рассматривается только с точки зрения степени соответствия «курсу первого президента». А он, как известно, далеко не у всех казахстанцев вызывал восторг.

На мой взгляд, оценивать действия президента-2 объективно можно будет только тогда, когда начнем соотносить их с наследием, которое ему досталось. А оно непростое. И не только по причине ошибок, совершенных властью за 28 лет реформ. Но и под сильным влиянием факторов, независящих от руководства страны.

Речь идет прежде всего об экономике. Она хотя и дает последние годы некоторые проценты роста, но основная прибавка по-прежнему идет за счет экспорта природных богатств Казахстана. И этот фактор - не столько результат «неумелости» государственного управления, сколько продукт объективного положения нашей страны на глобальном рынке. Сколько бы мы не озвучивали мантру о развитии малого и среднего бизнеса как «основе устойчивого развития экономики», но Казахстану уготована судьба поставщика сырья на мировой рынок на долгие годы. И Токаев с этим ничего не сделает.

Как не сможет преодолеть и огромный разрыв в доходах населения, который постоянно воспроизводит социальную напряженность. А он возник в результате рыночных реформ. Здесь мало декларировать, что в Казахстане социальное государство. В предоставлении социальных благ, в государственном финансировании непроизводственной сферы мы всегда будем отставать от экономически развитых стран. Не поможет даже переход к парламентской республике. Как и надежда, что богатые каким-то образом начнут делиться своими доходами с бедными.

Так что ждать от Токаева каких-то радикальных мер не приходится. Похоже, он и сам понимает, что преодолеть многие обстоятельства не в силах, поэтому вперед пытается идти мелкими шажками. Незаметно обретая, таким образом, реальную власть.