Акцию "НГ" по борьбе с рекламой наркотиков поддержали подростки из дворовых клубов

Акция по закрашиванию рекламы наркотиков на стенах домов по ул. Майлина и 8-м мкр-не прошла вчера, 16 июля. На этот раз инициативу "НГ" поддержали подростки из военно-патриотического клуба "Жас сарбаз" и дворовых клубов "Романтик" и "Буревестник".

9 подростков и организовавшая их оперуполномоченная управления по противодействию наркопреступлениям ДП Айгуль ЕРАДИЛОВА уничтожили около 20 реклам "синтетики", использовав 9 баллончиков черной и белой краски. Три из них предоставила полиция. 6 были куплены не пожертвования читателей "НГ".





- Мне позвонили из клуба и предложили поучаствовать в акции, я согласился, - рассказал "НГ" девятиклассник Максим ПОПКО. - В акции против наркотиков участвую впервые. Я уже видел эти надписи около Набережной и в КЖБИ. Сначала не понимал. Но в Телеграме я такую рекламу видел. Видел как ее распространяют через сеть ВКонтакте, когда взламывали странички друзей.

Детей собрали заранее, в 14:00 к месту работ их отвезла полицейская "ГАЗель" . В микроавтобусе Айгуль Ерадилова провела краткий инструктаж и рассказала детям о недавнем задержании 17-летнего и 19-летнего рудничан, которые рисовали рекламу "дури".

Около 20-ти надписей закрасили на ул. Майлина на стенах домов №№ 16, 13, 12 и 10, а также № 185 и 183 по ул. Пушкина и № 186 и 188 по ул. Тауелсиздик.

- Я уже не первый раз участвую в разных акциях и флешмобах, раздавала листовки против наркотиков, - рассказала девятиклассница Елизавета РАДИОНОВА. - Но рекламу наркотиков закрашиваю впервые. Вместе со мной сегодня пришли закрашивать мои одноклассники и ребята с паралельных классов. Сегодня познакомилась с ними, будем дружить.





Надписи на домах в 8-ом микрорайоне отличаются от тех, что мы видели на ул. Майлина. Не по трафарету, а от руки написана ссылка на сайт и рядом дата. По словам Ерадиловой, так распростронители рекламы "дури" отчитываются перед нанимателями, отправляя фото с датой их творения. Закрашенные нами надписи были сделаны 21 мая и 18 июня.



- Я лично закрасил 6 надписей, - говорит Дмитрий ДЯТЛОВ из клуба "Романтик". - Их наносили прямо перед входами в подъезды и магазины.



