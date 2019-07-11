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За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух человек в Костанайской области

11 июля 2019, 17:44 |  Происшествия

Оба - жители Рудного. Одному из них 17 лет, другому - 19. Они наносили на стены остановок граффити с рекламной синтетических наркотиков.

"НГ"  решгулярно проводит акции совместно с общественными активистами по уничтожению рекламы "синтетики"   Фото из архива "НГ"

Молодых людей задержали 9 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области.

-  17–летний молодой человек наносил граффити на стены автобусных остановок и трансформаторных будок. Надписи содержали  рекламу синтетических наркотиков  в виде электронного адреса сайта, - сообщила сотрудник  УПН майор полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА.

Несовершеннолетний рудничанин хотел заработать.  Воспользовавшись рекламой на одном из домов, он вышел на связь с  неизвестным мужчиной.  В ходе переписки, тот предложил ему наносить граффити  на фасады домов и других зданий. Мужчина пообещал заплатить юноше 800 тенге за 1 рекламу.

19-летнего жителя Рудного задержали в этот же день на улице Мира. Он получил работу таким же образом. В момент задержания он наносил граффити на павильон остановки.

Как сообщили в ведомстве, задержанные знакомы друг с другом.

- Так как первый нарушитель несовершеннолетний, на него составлен протокол по ст. 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). В суде вместе с ним будут присутствовать его родители, - сообщили в ведомстве. - Максимальное наказание, предусмотренное статьей - 7 МРП.

В отношении второго задержанного протокол составлен по ст. 434  - мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает административный арест до 15 суток, либо штраф 20 МРП.

Полиция сейчас устанавливает личность мужчины, который привлек молодых людей к нанесению рекламы наркотиков.
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