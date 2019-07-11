За нанесение рекламы синтетических наркотиков задержали двух человек в Костанайской области
Оба - жители Рудного. Одному из них 17 лет, другому - 19. Они наносили на стены остановок граффити с рекламной синтетических наркотиков.
"НГ" решгулярно проводит акции совместно с общественными активистами по уничтожению рекламы "синтетики" Фото из архива "НГ"
Молодых людей задержали 9 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области.
- 17–летний молодой человек наносил граффити на стены автобусных остановок и трансформаторных будок. Надписи содержали рекламу синтетических наркотиков в виде электронного адреса сайта, - сообщила сотрудник УПН майор полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА.
Несовершеннолетний рудничанин хотел заработать. Воспользовавшись рекламой на одном из домов, он вышел на связь с неизвестным мужчиной. В ходе переписки, тот предложил ему наносить граффити на фасады домов и других зданий. Мужчина пообещал заплатить юноше 800 тенге за 1 рекламу.
19-летнего жителя Рудного задержали в этот же день на улице Мира. Он получил работу таким же образом. В момент задержания он наносил граффити на павильон остановки.
Как сообщили в ведомстве, задержанные знакомы друг с другом.
- Так как первый нарушитель несовершеннолетний, на него составлен протокол по ст. 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). В суде вместе с ним будут присутствовать его родители, - сообщили в ведомстве. - Максимальное наказание, предусмотренное статьей - 7 МРП.
В отношении второго задержанного протокол составлен по ст. 434 - мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает административный арест до 15 суток, либо штраф 20 МРП.
Полиция сейчас устанавливает личность мужчины, который привлек молодых людей к нанесению рекламы наркотиков.
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