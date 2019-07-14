Форум
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
www.znak.com Вот эта статья.
14.07.19 18:46
Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Не моё, увиденное в одной статье. По-моему, универсальные слова, что для России, что для Казахстана:"— Есть исследование Дэниела Трейсмана. Оно показывает, что в 2/3 случаев революции являются...
14.07.19 18:29
Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Драгош я в алматы загараю , арбузы, дыни кушаю. На горы любуюсь:)) Ну арбузами ,дынями нас не удивишь,а вот горы да,красота!
14.07.19 18:24
Добринцофф
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Бредовая идея с этими пелетами,они изначально дороже выходят,даже не считая хранение и разгрузку,ещё гемор по обслуживанию котла+зола. По моему пелеты актуально там ,где нет возможности использовать...
14.07.19 18:18
Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Драгош я в алматы загараю , арбузы, дыни кушаю. На горы любуюсь:))) a.radikal.ru
14.07.19 16:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Мужчина погиб при пожаре в Костанайской области

14 июля 2019, 14:46 |  Происшествия

В поселке Новонежинка Аулиекольского района Костанайской области 13 июля в частном доме произошел пожар. Сообщение на пульт противопожрной службы пришло в 22.22.

В результате ЧП погиб мужчина, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Фото пресс-службы КЧС МВД РК

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

- Возгорание произошло в жилом доме с последующим распространением огня на близрасположенную хозяйственную постройку на общей площади 180 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело 55-летнего мужчины. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области, – сообщили в комитете.

Пожар ликвидирован около часу ночи.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.07.19 13:00 Жара сохранится на территории Костанайской области в ближайшие два дня
14.07.19 11:13 Ожирением можно "заразиться" - исследователи
14.07.19 10:49 Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
13.07.19 23:17 «Приближаемся к большим боям». Иван Дычко сделал заявление после победы
13.07.19 12:57 Администрация ФК "Тобол опровергла данные о том, что трансфер Андрюшкявичуса обошелся в 100 000 евро
13.07.19 12:28 Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
13.07.19 12:08 Четыре человека пострадали в результате аварии с участием скорой помощи в Костанае
13.07.19 09:52 Озвучена стоимость трансфера литовского футболиста в ФК «Тобол»
13.07.19 09:15 Деликатесами казахской кухни удивляли жителей Санкт-Петербурга
13.07.19 08:20 Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 0
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх