Мужчина погиб при пожаре в Костанайской области

В поселке Новонежинка Аулиекольского района Костанайской области 13 июля в частном доме произошел пожар. Сообщение на пульт противопожрной службы пришло в 22.22.

В результате ЧП погиб мужчина, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Фото пресс-службы КЧС МВД РК

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

- Возгорание произошло в жилом доме с последующим распространением огня на близрасположенную хозяйственную постройку на общей площади 180 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело 55-летнего мужчины. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области, – сообщили в комитете.

Пожар ликвидирован около часу ночи.