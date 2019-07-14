Мужчина погиб при пожаре в Костанайской области
В поселке Новонежинка Аулиекольского района Костанайской области 13 июля в частном доме произошел пожар. Сообщение на пульт противопожрной службы пришло в 22.22.
В результате ЧП погиб мужчина, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
- Возгорание произошло в жилом доме с последующим распространением огня на близрасположенную хозяйственную постройку на общей площади 180 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело 55-летнего мужчины. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области, – сообщили в комитете.
Пожар ликвидирован около часу ночи.
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