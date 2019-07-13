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Администрация ФК "Тобол опровергла данные о том, что трансфер Андрюшкявичуса обошелся в 100 000 евро
13 июля 2019, 12:57 | Спорт
"Названная сумма не соответствует действительности, - говорится в официальном заявлении костанайского клуба. - Клуб не имеет возможности тратить такие деньги на трансферы футболистов".
Фото ФК "Тобол"
В заявлении говорится также, что на самом деле литовский защитник Витаутас Андрюшкявичюс обошелся "Тоболу" в 5 раз меньшую сумму - 20 000 евро.
Напомним, что sports.kz, утверждая в своей информации, что покупка легионера обошлась в 100 000 евро, в своей информации ссылались на Transfermarkt. "Тобол" предлагает проверить свою версию, обратившись с официальным запросом в клуб.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35500
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