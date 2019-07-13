Администрация ФК "Тобол опровергла данные о том, что трансфер Андрюшкявичуса обошелся в 100 000 евро

"Названная сумма не соответствует действительности, - говорится в официальном заявлении костанайского клуба. - Клуб не имеет возможности тратить такие деньги на трансферы футболистов".

Фото ФК "Тобол"

В заявлении говорится также, что на самом деле литовский защитник Витаутас Андрюшкявичюс обошелся "Тоболу" в 5 раз меньшую сумму - 20 000 евро.

Напомним, что sports.kz, утверждая в своей информации, что покупка легионера обошлась в 100 000 евро, в своей информации ссылались на Transfermarkt. "Тобол" предлагает проверить свою версию, обратившись с официальным запросом в клуб.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35500