Озвучена стоимость трансфера литовского футболиста в ФК «Тобол»
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал стоимость покупки казахстанским «Тоболом» у литовской «Судувы» 28-летнего левого защитника Витаутаса Андрюшкявичюса, сообщает Sports.kz.
Фото с сайта fctobol.kz
По данным веб-ресурса, костанайцы выложили за литовца 100 000 евро. Любопытно, что менее года назад американский DC United платил за Андрюшкявичюса другому клубу из США Portland Timbers 43 000 евро. Но не прошло и 5 месяцев, в течение которых литовец поучаствовал в 3 поединках (в общей сложности — 21 минута на поле), как с ним расстались бесплатно.
С начала марта 2019 года Витаутас Андрюшкявичюс числился игроком «Судувы», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин. Футболист поучаствовал за время пребывания там в 4 матчах чемпионата Литвы-2018/2019, проведя на поле в общей сложности 223 минуты (менее 2 с половиной полных поединков), после чего был приобретен несколько дней назад «Тоболом».
https://www.sports.kz/news/opredelilos-vremya-nachala-otvetnyih-matchey-kazahstanskih-klubov-v-evrokubkah
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