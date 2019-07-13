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Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Даа..а в деревне Гадюкино опять дожди.(цы) В Костанае жара, а в деревне Гадюкино и Брайтон Бич опять идут дожди.
13.07.19 10:32
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне. Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Обликоморале: И я в...
13.07.19 10:07
arman_kst
Конфликт, которого могло не быть
Я думаю люди были в стороне, чтобы их не касалось. А когда встал вопрос по оплате, тогда уже активно начали интересоваться вопросом ремонта.
13.07.19 09:58
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Есть большая разница между беженцами и иммигрантами, которые потратили кучу сил и средств, и не будут рисковать своей мечтой так по-глупому. Беженцы считают, что им что-то должны, они не собираются...
13.07.19 09:27
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Я их понимаю. Жил в Тарановке(??? Кустанае), и переход в Германию(Канаду..) без промежуточных остановок. Поэтому для них мы в аду а они в раю. А мозги где? Новые дали?
13.07.19 08:40
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Озвучена стоимость трансфера литовского футболиста в ФК «Тобол»

13 июля 2019, 09:52 |  Спорт

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал стоимость покупки казахстанским «Тоболом» у литовской «Судувы» 28-летнего левого защитника Витаутаса Андрюшкявичюса, сообщает Sports.kz.

Фото с сайта fctobol.kz

По данным веб-ресурса, костанайцы выложили за литовца 100 000 евро. Любопытно, что менее года назад американский DC United платил за Андрюшкявичюса другому клубу из США Portland Timbers 43 000 евро. Но не прошло и 5 месяцев, в течение которых литовец поучаствовал в 3 поединках (в общей сложности — 21 минута на поле), как с ним расстались бесплатно.

С начала марта 2019 года Витаутас Андрюшкявичюс числился игроком «Судувы», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин. Футболист поучаствовал за время пребывания там в 4 матчах чемпионата Литвы-2018/2019, проведя на поле в общей сложности 223 минуты (менее 2 с половиной полных поединков), после чего был приобретен несколько дней назад «Тоболом».

 
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