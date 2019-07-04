Данные 11 млн казахстанцев находились в открытом доступе в интернете
Сейчас доступ к базе данных закрыт, но всё её содержимое уже успели проиндексировать поисковые системы, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото static.wixstatic.com
Данные 11 млн граждан Казахстана находились в открытом доступе в интернете, сообщил Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).
Одну из крупнейших утечек персональных данных в стране специалисты ЦАРКА обнаружили в сети на прошлой неделе.
"База с полной информацией об 11 млн человек (это всё совершеннолетнее население страны), находилась в общем доступе. Любой желающий мог свободно получить доступ к системе или полностью загрузить её к себе локально", – говорится в сообщении центра.
Данные в базе свежие и актуализированы около полугода назад. Для примера Центр анализа и расследования кибератак разместил скриншот из базы с данными министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева.
Сколько эта информация находилась в общем доступе, неизвестно, но всё ее содержимое уже успели проиндексировать поисковые системы Google и Yandex, отметили в ЦАРКА. Обстоятельства утечки данных выясняются.
Специалисты центра отправили информацию в уполномоченные госорганы. ЦАРКА уточняет, что сейчас доступ к базе закрыт.
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