На 20 суток арестуют девушку, въехавшую пьяной в университетский парк в Костанае
К тому же у нее не было водительских прав.
Иллюстративное фото "НГ"
На территорию парка Костанайского социально-технического университета им. З.Алдамжар. 18-летняя жительница Костаная М. въехала 2 июня в 03.06. За руль автомобиля «ВАЗ 21099» девушка села в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, прав на управление транспортными средствами у нее не было.
Дело об административном правонарушении рассмотрели 27 июня в Специализированном административном суде Костаная.
- В ходе судебного заседания М. вину признала полностью, - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда. - М. привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 608 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток.
Постановление в законную силу еще не вступило.
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