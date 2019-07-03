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Vital
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alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
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На 20 суток арестуют девушку, въехавшую пьяной в университетский парк в Костанае

3 июля 2019, 10:46 |  Происшествия

К тому же у нее не было водительских прав.

Иллюстративное фото "НГ"

На территорию парка Костанайского социально-технического университета им. З.Алдамжар. 18-летняя жительница Костаная М. въехала 2 июня в 03.06. За руль автомобиля «ВАЗ 21099» девушка села в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, прав на управление транспортными средствами у нее не было.

Дело об административном правонарушении рассмотрели 27 июня в Специализированном административном суде Костаная.

- В ходе судебного заседания М. вину признала полностью, - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда. - М. привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 608 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток.

Постановление в законную силу еще не вступило.
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