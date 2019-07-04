Евгений ШИБАРШИН: Понять и простить…

Обещания Касым-Жомарта Токаева, которые легче поддаются опредпечиванию, уже начали воплощаться в денежную определенность. 2 июля правительство РК направило в Парламент законопроект об уточнении республиканского бюджета 2019 года, призванный обеспечить финансами поручения главы государства по поддержке социально уязвимых слоев населения.

Кабмин предлагает перераспределить большую часть средств, ранее запланированных Фонду прямых инвестиций (300 млрд из 370 млрд тенге), по трем направлениям.

138,6 млрд – на дополнительные образовательные гранты в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей, увеличение стипендий по рабочим специальностям, содействие занятости безработных и самозанятых через профобучение, увеличение строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, закрытие потребности в адресной социальной помощи и обучение студентов основам предпринимательства.

Второе направление - 72,9 млрд тенге планируется перечислить в резерв правительства. Часть из них израсходовать на устранение последствий ЧС в Арыси. Остальные, как заявил на заседании правительства глава Минфина Алихан СМАИЛОВ, на финансирование «обязательств, требующих безотлагательного решения». Некоторые из них главный финансист озвучил:

- 12,3 млрд тенге - трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих до 30%, 6,8 млрд тенге – на погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы.

Все перечисленные меры дискуссий в обществе не вызывали. Чего не скажешь о третьем направлении, на которое запланировано 88,5 млрд тенге. Официально оно имеет благозвучную окраску - «снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам». А по-простому – государство решило рассчитаться за долги нескольких сотен тысяч граждан, которым банки и микрокредитные организации рискнули дать взаймы без залога деньги на потребительские цели.

Эксперты напрягают мозги, вспоминая аналогичные факты в практике других государств, и ничего подобного вспомнить не могут. Одни пытаются увидеть в этом решении хоть какой-то экономический смысл, проводя аналогию с амнистией капитала. Не находят. Другие такой шаг относят к чистейшей воды популизму, что, на их взгляд, не есть хорошо для начинающего правителя.

В таких случаях всегда хочется спросить: а что вы будете делать, если поселить вас в здание, где в подвале накопилась огромная масса взрывчатого вещества, способного в любую минут превратить ваше тело в частицы таблицы Менделеева?

Выход один. Его предлагал один известный комедийный персонаж: «Понять и простить».

Вопрос только в том: дальше что? Наскрести по бюджетным сусекам для такого рода прощения за счет налогоплательщиков правительству не проблема. Но как быть с разрывом между возрастающими потребностями и ограниченными возможностями этих прощенных?

В администрации главы государства пока лишь обязали Нацбанк «принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков». А ведь проблема закредитованности носит системный характер.