90 тысяч телефонов забрали у школьников на ЕНТ

При проведении Единого национального тестирования у школьников нашли и забрали более 90 тысяч мобильных телефонов и 28 тысяч калькуляторов. Об этом на свой странице в Facebook написал исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает Tengrinews.kz.

Фото:facebook.com/saintdid

"90 375 мобильных телефонов, 28 344 калькулятора и 1 867 шпаргалок было изъято на ЕНТ. Уважаемые родители и учителя, давайте готовить детей к честной конкуренции и демонстрации знаний, а не способности обмануть систему. Этот путь заведомо тупиковый", - написал Дидар Смагулов.

Единое национальное тестирование прошло в Казахстане с 20 по 30 июня. В этом году его сдавали 117 242 человека.

Отметим, Дидар Смагулов возглавил НЦТ после того, как уже экс-главу центра Рамазана Әлімқұлова взяли под стражу по подозрению в том, что он через посредника "на системной основе получал взятки в особо крупных размерах".

Ранее Смагулов занимал должность заместителя директора департамента Агентства по противодействию коррупции.