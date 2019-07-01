90 тысяч телефонов забрали у школьников на ЕНТ
При проведении Единого национального тестирования у школьников нашли и забрали более 90 тысяч мобильных телефонов и 28 тысяч калькуляторов. Об этом на свой странице в Facebook написал исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает Tengrinews.kz.
Фото:facebook.com/saintdid
"90 375 мобильных телефонов, 28 344 калькулятора и 1 867 шпаргалок было изъято на ЕНТ. Уважаемые родители и учителя, давайте готовить детей к честной конкуренции и демонстрации знаний, а не способности обмануть систему. Этот путь заведомо тупиковый", - написал Дидар Смагулов.
Единое национальное тестирование прошло в Казахстане с 20 по 30 июня. В этом году его сдавали 117 242 человека.
Отметим, Дидар Смагулов возглавил НЦТ после того, как уже экс-главу центра Рамазана Әлімқұлова взяли под стражу по подозрению в том, что он через посредника "на системной основе получал взятки в особо крупных размерах".
Ранее Смагулов занимал должность заместителя директора департамента Агентства по противодействию коррупции.
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