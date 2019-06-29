Газ, горячая вода, подъездные пути - проблемы микрорайона Юбилейный обсудили на встрече акима Костаная с жителями

О результатах встречи, которая прошла вчера, 28 июня, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ сообщил в своем аккаунте в Инстаграм akhmetov_ka.

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- Были затронуты вопросы газификации водоснабжения и подъездных путей, - пояснил он. - Газификация: в жилых домах № 23 и № 25 пуск газа запланирован на 3 июля текущего года. По дому № 26 пуск газа планируется к 10 июля 2019 года . Горячее водоснабжение: на сегодняшний день блочно-модульная котельная, обеспечивающая подачу горячей воды в микрорайоне не действует , так как выполняются работы, которые не были завершены до начала отопительного сезона 2018-2019 г.г. , но выполнить которые подрядная организация обязана для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Работы по недоделкам завершатся уже 20 июля, после чего котельная БМК № 93 будет передана на баланс ГКП «КТЭК» для дальнейшей эксплуатаци и обеспечения микрорайона горячей водой. Подъездные пути: работы начаты в июне 2019 года и будут выполнены в этом году в части обеспечения подъездными путями заселенных жилых домов в 1, 2, 5, 6, 8 кварталах, а оставшийся объём будет выполнен в 2020 году.

Ранее жители строящегося микрорайона Юбилейный неоднократно жаловались в соцсетях на отсутствие благоустройства и коммунальных услуг.