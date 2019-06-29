Газ, горячая вода, подъездные пути - проблемы микрорайона Юбилейный обсудили на встрече акима Костаная с жителями
О результатах встречи, которая прошла вчера, 28 июня, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ сообщил в своем аккаунте в Инстаграм akhmetov_ka.
Фото профиля akhmetov_ka
- Были затронуты вопросы газификации водоснабжения и подъездных путей, - пояснил он. - Газификация: в жилых домах № 23 и № 25 пуск газа запланирован на 3 июля текущего года. По дому № 26 пуск газа планируется к 10 июля 2019 года . Горячее водоснабжение: на сегодняшний день блочно-модульная котельная, обеспечивающая подачу горячей воды в микрорайоне не действует , так как выполняются работы, которые не были завершены до начала отопительного сезона 2018-2019 г.г. , но выполнить которые подрядная организация обязана для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Работы по недоделкам завершатся уже 20 июля, после чего котельная БМК № 93 будет передана на баланс ГКП «КТЭК» для дальнейшей эксплуатаци и обеспечения микрорайона горячей водой. Подъездные пути: работы начаты в июне 2019 года и будут выполнены в этом году в части обеспечения подъездными путями заселенных жилых домов в 1, 2, 5, 6, 8 кварталах, а оставшийся объём будет выполнен в 2020 году.
Ранее жители строящегося микрорайона Юбилейный неоднократно жаловались в соцсетях на отсутствие благоустройства и коммунальных услуг.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 146
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Вот фото и сообщения:www.yaplakal.com Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Похоже времена такие. Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил. И начнутся волнения. Слово казах произносить опасно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Понятно. Ну что с виноградом то решил? Когда в Мичуринском жил, сдавали яблоки свои на винзавод. Вино потом продавалось в магазинах. Называлось плодово-ягодное. Напиток полезный для здровья. 1,12...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников...
Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов...