Стипендии повысят в Казахстане: сколько будут получать студенты
Sputnik
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал размер стипендий после повышения на 30%, сообщает Sputnik.
"По поручению президента, которое было озвучено недавно, будет повышение стипендий студентам на 30 процентов, обучающимся по рабочим квалификациям. И размер стипендии будет составлять 21 787 тенге (около 57 долларов - Sputnik)", - сказал Аймагамбетов на отчетной встрече перед населением.
Отметим, что в 2019 году размер прожиточного минимума в Казахстане установлен на уровне 29 698 тенге, или 78 долларов.
Размер минимальной заработной платы - 42 500 тенге, или 112 долларов.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с 1 сентября поручил на 30% увеличить стипендии учащихся по рабочим специальностям технико-профессионального образования с охватом 122,5 тысячи человек.
Также глава государства заявил, что во всех регионах будут систематизированы меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее питание, бесплатный проезд и обеспечение школьными принадлежностями.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 140
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Вот фото и сообщения:www.yaplakal.com Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Похоже времена такие. Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил. И начнутся волнения. Слово казах произносить опасно.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Понятно. Ну что с виноградом то решил? Когда в Мичуринском жил, сдавали яблоки свои на винзавод. Вино потом продавалось в магазинах. Называлось плодово-ягодное. Напиток полезный для здровья. 1,12...
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников...
Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов...