Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности. Назначен новый руководитель Администрации Президента
Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
"Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Он проработал в должности главы администрации с 24 марта 2019 года.
Ранее Сагинтаев занимал посты государственного секретаря и премьер-министра страны.
Кроме того, в разное время он работал министром регионального развития, министра экономического развития и торговли, был акимом Павлодарской области.
Должность руководителя Администрации Президента займет Крымбек Кушербаев.
Фото Турар Казангапов ©
"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем Администрации Президента, освободив от должности акима Кызылординской области" - говорится в указе Главы государства.
Крымбек Кушербаев родился 20 мая 1955 года в Кызылординской области. Был помощником заместителя премьер-министра, пресс-секретарем — руководителем пресс-службы Президента.
В разное время был министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки.
В конце 2000 года стал акимом Западно-Казахстанской области, а в ноябре 2003 - послом Казахстана в Российской Федерации.
С 24 января 2006 года был акимом Мангистауской области. В 2012 году назначен заместителем премьер-министра. 17 января 2013 года стал акимом Кызылординской области.
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