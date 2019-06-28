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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности. Назначен новый руководитель Администрации Президента

28 июня 2019, 10:37 |  Государство

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

"Указом Главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Он проработал в должности главы администрации с 24 марта 2019 года.

Ранее Сагинтаев занимал посты государственного секретаря и премьер-министра страны.

Кроме того, в разное время он работал министром регионального развития, министра экономического развития и торговли, был акимом Павлодарской области. 

Должность руководителя Администрации Президента займет Крымбек Кушербаев.

Фото Турар Казангапов ©

"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем Администрации Президента, освободив от должности акима Кызылординской области" - говорится в указе Главы государства.

Крымбек Кушербаев родился 20 мая 1955 года в Кызылординской области. Был помощником заместителя премьер-министра, пресс-секретарем — руководителем пресс-службы Президента.

В разное время был министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки.

В конце 2000 года стал акимом Западно-Казахстанской области, а в ноябре 2003 - послом Казахстана в Российской Федерации.

С 24 января 2006 года был акимом Мангистауской области. В 2012 году назначен заместителем премьер-министра. 17 января 2013 года стал акимом Кызылординской области.
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