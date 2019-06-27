Арысцев отправят по домам 28 июня

Арысцев отправят из Шымкента по домам 28 июня. Об этом проинформировал население аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что будут организованы специальные автобусные маршруты. Сам город Арысь "откроют" 28 июня в восемь утра.

"Я только что поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы", - сказал аким региона Умирзак Шукеев.