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Падаждте-падаждите, не доите бизнесменов и бюджетников...они вообще возвращаться в свои дома не хотят, мож и ремонтировать не стоит? Интересно, а как цифра 450 домов нарисовалась? Там мож хибары...
27.06.19 17:00
Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Игорь Васильевич: Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу! А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н,...
27.06.19 16:55
Maksim Glushko
Кому на селе жить хорошо?
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
27.06.19 16:35
Игорь Васильевич
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
27.06.19 16:14
Maksim Glushko
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к...
27.06.19 16:01
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Арысцев отправят по домам 28 июня

27 июня 2019, 16:55 |  Государство

Арысцев отправят из Шымкента по домам 28 июня. Об этом проинформировал население аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что будут организованы специальные автобусные маршруты. Сам город Арысь "откроют" 28 июня в восемь утра. 

"Я только что поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы", - сказал аким региона Умирзак Шукеев. 
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