В Акорде объяснили, каких слоёв населения коснутся меры по снижению долговой нагрузки

Токаев считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы, передает Informburo.kz.

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Акорда опубликовала на официальном сайте комментарии к Указу президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

В тексте сообщается, что к Касым-Жомарту Токаеву поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.

"Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи, потерявшие единственного кормильца; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжёлую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растёт долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам", – сказано в комментариях.