Форум
yudjin
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Падаждте-падаждите, не доите бизнесменов и бюджетников...они вообще возвращаться в свои дома не хотят, мож и ремонтировать не стоит? Интересно, а как цифра 450 домов нарисовалась? Там мож хибары...
27.06.19 17:00
Кушмурунец23
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Игорь Васильевич: Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу! А я вот просто уверен, что доведенные до такого случая должны получать от Кулибаева, Назарбаева Н,...
27.06.19 16:55
Maksim Glushko
Кому на селе жить хорошо?
Ну раз пошла такая пьянка, давайте и Молокочан в Шымкент переселим)
27.06.19 16:35
Игорь Васильевич
"В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
Правильное решение, в таких ситуациях люди должны помогать друг другу!
27.06.19 16:14
Maksim Glushko
"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
То многодетным матерям с районов дайте по квартире в Астане, сейчас пострадавшим в Арысе дайте квартиры в Шымкенте, давайте тогда уже всех кто в республиканских городах не проживает причислим к...
27.06.19 16:01
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Акорде объяснили, каких слоёв населения коснутся меры по снижению долговой нагрузки

27 июня 2019, 12:13 |  Государство

Токаев считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы, передает Informburo.kz.

Фото: tengrinews.kz

Акорда опубликовала на официальном сайте комментарии к Указу президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

В тексте сообщается, что к Касым-Жомарту Токаеву поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.

"Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи, потерявшие единственного кормильца; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжёлую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растёт долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам", – сказано в комментариях.

Эта проблема затрагивает интересы около 500 тысяч человек. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тысяч тенге.

"Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку. Подписан соответствующий указ. Цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей", – пояснили в Акорде.

Президент поручил Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры:

  1. За каждого заёмщика из вышеназванных категорий граждан государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года. Для более 55% заёмщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заёмщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платёжеспособности и снижении долговой нагрузки.
  2. Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Списание будет произведено за счёт банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
  3. Вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция президента – сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для её предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жёсткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введён запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния", – подчеркнули в Акорде.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Будут введены общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие меры.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.06.19 16:55 Арысцев отправят по домам 28 июня
27.06.19 15:52 Ситуацию с дважды проданными билетами на матч "Тобола" с "Окжетпесом" прокомментировал директор костанайского клуба
27.06.19 13:51 "Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси
27.06.19 13:23 "В беде познаются настоящие партнеры", - Архимед Мухамбетов рассказал, как Костанайская область поможет Арыси
27.06.19 11:36 Горячую воду на 2,5 месяца отключат в одном из районов Костаная
27.06.19 11:05 Бесплатную юридическую помощь потребителям будут оказывать в городах и районах Костанайской области с июня по ноябрь
27.06.19 10:26 Перекресток улиц Тауелсиздик и Урицкого перекрыли в Костанае
27.06.19 09:48 Аким Федоровского района получил выговор за проступок зама-взяточника
27.06.19 08:41 Тимур ГАФУРОВ: Трещим по швам
26.06.19 19:56 Сильные дожди предсказывают синоптики в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 4
Всего: 188

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх