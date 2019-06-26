16-летняя девушка выпала из окна общежития в Костанае

Несчастный случай произошел в ночь с 25 на 26 июня. Девушка выпала из окна третьего этажа общежития Костанайского колледжа сферы обслуживания по ул. Гагарина.

По сообщению пресс-службы департамента полиции, в 1.30 она была доставлена в областную детскую больницу. По данному факту полиция проводит проверку, сама девушка утверждает, что упала по собственной неосторожности.

По данным «НГ», в 22 часа общежитие закрывается и учащиеся должны подчиняться этому режиму. Девушка пыталась выбраться на улицу по связанным простыням. В городскую больницу ее доставил на машине знакомый. А уже оттуда скорая помощь перевезла пострадавшую в детскую больницу. У нее диагностирован перелом позвоночника.