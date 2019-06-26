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16-летняя девушка выпала из окна общежития в Костанае
26 июня 2019, 17:59 | Происшествия
Несчастный случай произошел в ночь с 25 на 26 июня. Девушка выпала из окна третьего этажа общежития Костанайского колледжа сферы обслуживания по ул. Гагарина.
По сообщению пресс-службы департамента полиции, в 1.30 она была доставлена в областную детскую больницу. По данному факту полиция проводит проверку, сама девушка утверждает, что упала по собственной неосторожности.
По данным «НГ», в 22 часа общежитие закрывается и учащиеся должны подчиняться этому режиму. Девушка пыталась выбраться на улицу по связанным простыням. В городскую больницу ее доставил на машине знакомый. А уже оттуда скорая помощь перевезла пострадавшую в детскую больницу. У нее диагностирован перелом позвоночника.
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