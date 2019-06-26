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maxsaf
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maxsaf
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Kairat stayer
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26.06.19 11:24
Игорь Васильевич
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Арысь до и после взрывов. Снимки из космоса

26 июня 2019, 09:33 |  Происшествия

Арысь до и после взрывов показал казахстанец Жандос Керимкулов. Он сфотографировал город со спутника из космоса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:Жандос Керимкулов

По словам Керимкулова, фотографии сняты европейским космическим аппаратом Sentinel-2, созданным для мониторинга окружающей среды. Один снимок был сделан за пять дней до взрывов в Арыси - 19 июня, второй - 24 июня.   

Фото предоставлены Жандосом Керимкуловым. Снимки обработаны системой Egistic

"Наша компания занимается обрабатыванием фотографий со спутника для фермеров. Мы решили скачать фото этого региона. Время второй фотографии, где виден дым, было зафиксировано в 12:16 часов дня 24 июня. На первом снимке мы видим город и хранилище, насколько близко оно расположено. На втором видны очаги пожара, их два. Эти снимки сделаны с высоты 786 километров с разрешением в 10 метров. Есть еще четче разрешения, где могут быть видны машины, люди и так далее. Спутник пролетает над местом через каждые пять дней", - сказал  Жандос Керимкулов. 

Фото предоставлены Жандосом Керимкуловым. Снимки обработаны системой Egistic

Житель Нур-Султана Жандос Керимкулов предоставляет услуги по космическому мониторингу посевных полей для сельхозпроизводителей. 
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