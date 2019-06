Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" приземлился в степи Казахстана сегодня, 25 июня. Об этом сообщило РИА Новости.

Из корабля "Союз МС-11" извлекли россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн. Они вернулись на Землю после семимесячного полета на Международной космической станции (МКС). Их ненадолго усадили в кресла для привыкания к земной гравитации, а затем отнесли в медицинскую палатку для снятия скафандров.

Сообщение о возникших проблемах появилось во время трансляции, которую вело американское аэрокосмическое агентство NASA. Комментатор рассказал, что у пилотируемого корабля «Союз МС-11» после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Это в итоге не повлияло на спуск корабля, поскольку система автоматически перешла на резервный коллектор.



В «Роскосмосе» на тот момент не комментировали сообщение NASA. Глава ведомства Дмитрий Рогозин в Twitter поздравил всех причастных к возвращению экипажа, который отправился в космос сразу после аварии «Союза МС-10» 11 октября прошлого года. «Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», - написал он.

This marks the end of @AstroAnnimal's first spaceflight.👩‍🚀 She was selected as a member of @NASA_Astronauts in 2013. Get to know her beyond the spacesuit: https://t.co/AfRc9hYnIy pic.twitter.com/pJNEwbJPZ1