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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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117 черепах вернули с казахстанско-российской границы в Костанай

Ольга КОЛОКОЛОВА

24 июня 2019, 10:37 |  Происшествия

Чемодан розового цвета, в котором плотными рядами  уложены более сотни черепах, должен был провезти в Челябинск в качестве посылки водитель бусика. Но был задержан вчера, 23 июня, на пограничном посту "Кайрак".

Фото предоставлено погранслужбой

Как объяснил пограничникам водитель "Фольксвагена VW 70", он взялся за деньги передать посылку в Челябинск. Ни имени, ни точного адреса девушки, которая представилась именем Айгуль, он не знает.

Фото предоставлено погранслужбой

Поскольку разрешительных документов на черепах у водителя не было, ни его, ни пассажиров из розового чемодана через границу не пропустили.

- Водитель оштрафован на 20 МРП (50 500тенге), - сообщил "НГ" главный ветеринарно-санитарный инспектор Федоровского района Марат НУРКИН. - Через границу он не проехал, отправился домой, в Костанай.

К сожалению, дальнейшая судьба 117 среднеазиатских черепашек представляется безрадостной. Изымать их у водителя, который наверняка не представляет, что делать с таким количеством рептилий, не стали.  Вернули ему чемодан, а он, гворят, пообещал черепашек "отпустить". Однако, выпустить среднеазиатских черепах в нашем регионе - значит заведомо их погубить.

- Везут их с юга Казахстана с пустынь и полупустынь самого юга. Ещё они водятся в предгорьях Тянь-Шаня. Верхняя, то есть северная граница ареала проходит в Северном Прибалхашье, - комментирует ситуацию биолог и наш корреспондент Елена ПИКЕЛЬНАЯ. -  Если у нас выпустить, лето переживут, а вот зиму нет. 

К сожалению, пограничники достаточно регулярно обнаруживают  нелегальные багажи с черепахами. Это налаженный бизнес - среднеазиатскими черепашками бойко торгуют в зоомагазинах, в том числе и соседнего Челябинска. При попытке узнать цену на этих сухопутных рептилий выяснилось, что в среднем за одну черепаху на сайтах типа avito просят около 1 000 российских рублей. Если взять эту цену за основу, снизить ее в два раза с учетом опта, то содержимое розового чемодана  все равно "тянет" на 350 000 тенге - заметно больше выписанного водителю штрафа.
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