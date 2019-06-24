117 черепах вернули с казахстанско-российской границы в Костанай

Чемодан розового цвета, в котором плотными рядами уложены более сотни черепах, должен был провезти в Челябинск в качестве посылки водитель бусика. Но был задержан вчера, 23 июня, на пограничном посту "Кайрак".

Фото предоставлено погранслужбой

Как объяснил пограничникам водитель "Фольксвагена VW 70", он взялся за деньги передать посылку в Челябинск. Ни имени, ни точного адреса девушки, которая представилась именем Айгуль, он не знает.

Фото предоставлено погранслужбой

Поскольку разрешительных документов на черепах у водителя не было, ни его, ни пассажиров из розового чемодана через границу не пропустили.

- Водитель оштрафован на 20 МРП (50 500тенге), - сообщил "НГ" главный ветеринарно-санитарный инспектор Федоровского района Марат НУРКИН. - Через границу он не проехал, отправился домой, в Костанай.

К сожалению, дальнейшая судьба 117 среднеазиатских черепашек представляется безрадостной. Изымать их у водителя, который наверняка не представляет, что делать с таким количеством рептилий, не стали. Вернули ему чемодан, а он, гворят, пообещал черепашек "отпустить". Однако, выпустить среднеазиатских черепах в нашем регионе - значит заведомо их погубить.

- Везут их с юга Казахстана с пустынь и полупустынь самого юга. Ещё они водятся в предгорьях Тянь-Шаня. Верхняя, то есть северная граница ареала проходит в Северном Прибалхашье, - комментирует ситуацию биолог и наш корреспондент Елена ПИКЕЛЬНАЯ. - Если у нас выпустить, лето переживут, а вот зиму нет.

К сожалению, пограничники достаточно регулярно обнаруживают нелегальные багажи с черепахами. Это налаженный бизнес - среднеазиатскими черепашками бойко торгуют в зоомагазинах, в том числе и соседнего Челябинска. При попытке узнать цену на этих сухопутных рептилий выяснилось, что в среднем за одну черепаху на сайтах типа avito просят около 1 000 российских рублей. Если взять эту цену за основу, снизить ее в два раза с учетом опта, то содержимое розового чемодана все равно "тянет" на 350 000 тенге - заметно больше выписанного водителю штрафа.