Столичных выпускников пришел поздравить и поддержать министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Sputnik Казахстан из пункта проведения ЕНТ в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева.

Учащиеся общеобразовательных учреждений перед началом ЕНТ

"Сегодня дети в хорошем настроении. Думаю, причина в том, что в этом году они предварительно имели возможность два раза в этих же пунктах проведения ЕНТ, с досмотром, со включенными глушителями сотовой связи, пройти через такой же экзамен, поэтому для них это уже привычный процесс", - отметил Асхат Аймагамбетов, побывав в пункте проведения ЕНТ, который расположен в Евразийском национальном университете.

Глава ведомства подчеркнул, что уже более десяти лет принимает участие в процедуре проведения ЕНТ. И за этот период, по мнению Аймагамбетова, дети стали более уверенными в своих возможностях.

Родители и учащиеся общеобразовательных учреждений перед началом ЕНТ