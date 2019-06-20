Министр образования поддержал абитуриентов на ЕНТ
В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, в первый день в нем принимают участие 13 тысяч абитуриентов.
Столичных выпускников пришел поздравить и поддержать министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Sputnik Казахстан из пункта проведения ЕНТ в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева.
"Сегодня дети в хорошем настроении. Думаю, причина в том, что в этом году они предварительно имели возможность два раза в этих же пунктах проведения ЕНТ, с досмотром, со включенными глушителями сотовой связи, пройти через такой же экзамен, поэтому для них это уже привычный процесс", - отметил Асхат Аймагамбетов, побывав в пункте проведения ЕНТ, который расположен в Евразийском национальном университете.
Глава ведомства подчеркнул, что уже более десяти лет принимает участие в процедуре проведения ЕНТ. И за этот период, по мнению Аймагамбетова, дети стали более уверенными в своих возможностях.
Министр пожелал выпускникам успехов во время тестирования.
По словам министра, сегодня в стране Единое национальное тестирование сдадут около 13 тысяч абитуриентов.
"В текущем году в Казахстане выделено 53 тысячи образовательных грантов по разным специальностям", - отметил он.
ЕНТ в Казахстане будет проходить с 20 по 30 июня на базе 169 пунктов. В этом году тестирование сдают 117 242 человека, в числе которых выпускники школ текущего года, прошлых лет и колледжей.
В 2019 году тестирование проводится в 16-й раз. Всего за время проведения ЕНТ в нем приняли участие 1 миллион 800 тысяч человек.
Результаты ЕНТ абитуриенты могут узнать в тот же день, когда сдавали тестирование. Они публикуются на официальном сайте Национального центра тестирования. Выпускникам необходимо будет ввести свой персональный индивидуальный номер тестирования (ИКТ).
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