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drakon
Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
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Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай

Георгий ГОВОРОВ

19 июня 2019, 20:30 |  Общество

Возраст машин, которые по пути из Пекина в Париж 19 июня заехали в Костанай,  от 43 до 109 лет. Из Пекина стартовали 120 ретро-автомобилей, но до Костаная добрались по данным на 20 часов около сотни. Точнее участники сказать не могли -  машины еще продолжали подъезжать.

На площадь у областного акимата  участники пробега въезжали по живому коридору, который образовали костанайцы, активно приветствовавшие участников автопробега.

Позади у водителей - Китай, Монголия и Россия (Алтай). Из Костаная вновь отправятся в Россию. Следующая остановка - Казань. Затем проедут через Финляндию, страны Прибалтики, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и финишируют в столице Франции.

Участники ралли - европейцы, американцы, россияне, есть  водители из Австралии. Они отправились в долгий путь из  любопытства и жажды приключений, но есть и те, кто готов бороться за кубок ралли. Ретро-автомобили соревнуются в скорости прохождения отдельных участков маршрута. Кроме того, важно пройти через точки, которые отмечены на gps-навигаторе.

Элиот и Борис ГРУЗМАНЫ приехали из Калифорнии (США). Отец и сын путешествуют на собственном Ягуаре 1965 года. Победить они не рассчитывают, в ралли участвуют ради удовольствия.

- Сложнее всего было в Монголии. Запомнилось, как мы застряли в пустыне и прожили в изоляции почти сутки, - рассказал «НГ» Элиот Грузман. - Люди в Костанае нам обрадовались. Как и в любом городе, они нам машут, гудят, что-то кричат в надежде, что участники их услышат. Они веселые, но я уже устал и немного это раздражает.

Первое ралли  Пекин-Париж прошло в 1907 году. Затем возобновили эту идею только спустя 90 лет. После ещё один перерыв и с 2007 года ралли «Пекин Париж» проводится регулярно, раз в три года. Маршрут каждый раз меняется, но есть города, посетить которые необходимо, чтобы соблюсти традицию. Как и в 1907 году, участники посетят Санкт-Петербург и некоторые европейские столицы. В Костанае участники ралли впервые.

Сергей РОГУЛИН из Барнаула вместе с немецким другом Хансом Штефером из Магдебурга (Германия) договорились участвовать в ралли через интернет. Для допуска к участию, каждый автолюбитель внес стартовый взнос. В пересчете на российские рубли, подсчитывает Рогулин, это 5 млн.

- "Волгу" купил специально для пробега за 40 000 рублей. Это дешево. У некоторых участников столько только болты на колесах стоят. Жена сказала, что я ненормальный, а я взял и поехал, она работает, а у меня на пенсии есть время участвовать в ралли, - шутит Сергей. - Мы приехали и пошли пить газировку, а европейцы сразу полезли ремонтировать своих железных коней. И так всю дорогу. Нам же достаточно просто протереть стекла. В Казахстане нам нравится. Бензин дешевле, дороги гораздо лучше чем в России и Монголии.

В Костанае участники ралли отдохнут одну ночь. Уже в 8 утра 20 июня каждую минуту площадь будет покидать по одному автомобилю.

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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я там. Народу много
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§ drakon
Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Народу много

У нас в Райцентре каждые 2 года,
автоклубы страны - проводят выставку.
На просторах Моей Деревеньки - есть
много фоток. Собираются до 1500 машин... :lol: :oops:
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