Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
Георгий ГОВОРОВ
Возраст машин, которые по пути из Пекина в Париж 19 июня заехали в Костанай, от 43 до 109 лет. Из Пекина стартовали 120 ретро-автомобилей, но до Костаная добрались по данным на 20 часов около сотни. Точнее участники сказать не могли - машины еще продолжали подъезжать.
На площадь у областного акимата участники пробега въезжали по живому коридору, который образовали костанайцы, активно приветствовавшие участников автопробега.
Позади у водителей - Китай, Монголия и Россия (Алтай). Из Костаная вновь отправятся в Россию. Следующая остановка - Казань. Затем проедут через Финляндию, страны Прибалтики, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и финишируют в столице Франции.
Участники ралли - европейцы, американцы, россияне, есть водители из Австралии. Они отправились в долгий путь из любопытства и жажды приключений, но есть и те, кто готов бороться за кубок ралли. Ретро-автомобили соревнуются в скорости прохождения отдельных участков маршрута. Кроме того, важно пройти через точки, которые отмечены на gps-навигаторе.
Элиот и Борис ГРУЗМАНЫ приехали из Калифорнии (США). Отец и сын путешествуют на собственном Ягуаре 1965 года. Победить они не рассчитывают, в ралли участвуют ради удовольствия.
- Сложнее всего было в Монголии. Запомнилось, как мы застряли в пустыне и прожили в изоляции почти сутки, - рассказал «НГ» Элиот Грузман. - Люди в Костанае нам обрадовались. Как и в любом городе, они нам машут, гудят, что-то кричат в надежде, что участники их услышат. Они веселые, но я уже устал и немного это раздражает.
Первое ралли Пекин-Париж прошло в 1907 году. Затем возобновили эту идею только спустя 90 лет. После ещё один перерыв и с 2007 года ралли «Пекин Париж» проводится регулярно, раз в три года. Маршрут каждый раз меняется, но есть города, посетить которые необходимо, чтобы соблюсти традицию. Как и в 1907 году, участники посетят Санкт-Петербург и некоторые европейские столицы. В Костанае участники ралли впервые.
Сергей РОГУЛИН из Барнаула вместе с немецким другом Хансом Штефером из Магдебурга (Германия) договорились участвовать в ралли через интернет. Для допуска к участию, каждый автолюбитель внес стартовый взнос. В пересчете на российские рубли, подсчитывает Рогулин, это 5 млн.
- "Волгу" купил специально для пробега за 40 000 рублей. Это дешево. У некоторых участников столько только болты на колесах стоят. Жена сказала, что я ненормальный, а я взял и поехал, она работает, а у меня на пенсии есть время участвовать в ралли, - шутит Сергей. - Мы приехали и пошли пить газировку, а европейцы сразу полезли ремонтировать своих железных коней. И так всю дорогу. Нам же достаточно просто протереть стекла. В Казахстане нам нравится. Бензин дешевле, дороги гораздо лучше чем в России и Монголии.
В Костанае участники ралли отдохнут одну ночь. Уже в 8 утра 20 июня каждую минуту площадь будет покидать по одному автомобилю.
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Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
arman_kst: Народу много У нас в Райцентре каждые 2 года, автоклубы страны - проводят выставку. На просторах Моей Деревеньки - есть много фоток. Собираются до 1500 машин... :lol: :oops:
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