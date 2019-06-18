Новые пакеты бесплатной медицинской помощи и медстрахования представил Минздрав
785 тысяч казахстанцев до сих пор не прикреплены ни к одной поликлинике. Из-за этого они могут оказаться без медпомощи с 1 января 2020 года, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото lux-time.ru
Министр здравоохранения Елжан Биртанов презентовал в Правительстве новые пакеты обязательного социального медицинского страхования, которое внедрят в Казахстане в 2020 году. Систему медобеспечения разделят на три уровня.
Первый уровень – пакет гарантированной бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счёт государства для всех граждан РК, оралманов и постоянно проживающих в Казахстане иностранцев. Этот пакет включает следующие виды бесплатной медицинской помощи:
- первичную медико-санитарная помощь по месту прикрепления;
- скорую помощь, санитарную авиацию и экстренную стационарную помощь;
- полный спектр медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и основных хронических заболеваниях, включая лекарственное обеспечение.
Второй уровень – пакет обязательного социального медстрахования (ОСМС) для застрахованного населения, который будет включать в себя ГОБМП, а также:
- консультативную, диагностическую, плановую стационарную помощь и бесплатное лекарственное обеспечение по широкому спектру заболеваний;
- стационарозамещающую помощь;
- реабилитацию и восстановительное лечение.
Третий уровень – медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счёт добровольного медицинского страхования.
Елжан Биртанов представил в Правительстве новые пакеты ОСМС / Фото Informburo.kz
"Несмотря на ежегодное увеличение бюджетных затрат, текущий уровень финансирования ГОБМП не обеспечивает растущий спрос населения на медпомощь. По оценке министерства, дефицит финансового обеспечения ГОБМП только в 2017 году составил 363 млрд тенге. Одна из причин – значительная валютная составляющая в себестоимости услуг. Как следствие наблюдается рост карманных расходов, достигший в 2017 году 42% от общих расходов здравоохранения. Это вдвое выше предельного уровня, рекомендуемого ВОЗ", – подчеркнул Елжан Биртанов.
18,6 млн казахстанцев уже прикрепились к поликлиникам. 4% населения, а точнее 785 тысяч человек оказались не прикреплёнными ни к одной медорганизации. Высокая численность не прикреплённого населения наблюдается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Алматы.
"С 1 января 2020 года охват системой ОСМС прогнозируется на уровне 94,5% населения. По нашим прогнозам, количество самостоятельных плательщиков составит около одного млн человек (5,5% населения), в том числе 770 тысяч не актуализированных самозанятых граждан", – отметил глава Минздрава.
Пилотный проект по запуску пакетов ОСМС внедрят осенью в Карагандинской области.
"Для эффективного внедрения ОСМС будет запущен с 1 сентября пилотный проект в Карагандинской области. Поручаю Министерству здравоохранения обеспечить запуск проекта. Акимату Карагандинской области подготовить свои медицинские организации для работы в рамках пилотного проекта. Этот опыт необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС со следующего года", – поручил премьер-министр РК Аскар Мамин.
Аскар Мамин на заседании Правительства / Фото Informburo.kz
Акиматам всех регионов до октября этого года он поручил решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС.
"Усилить информационно-разъяснительную работу по ОСМС. Надо, чтобы каждый гражданин чётко знал, какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно в качестве гарантии, как будет работать новая система социального медицинского страхования", – подчеркнул Аскар Мамин.
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