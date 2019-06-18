Костанаец Залим Кувамбаев завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу

Сегодня мастера спорта международного класса Залима КУВАМБАЕВА встретили на перроне железнодорожного вокзала в Костанае. Он стал призером чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу, который прошел в Хелсенборге (Швеция).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Первым своего воспитанника приветствовал старший тренер Костанайской области по пауэрлифтингу Игорь Шилов. Спортсмен, сойдя с поезда, поделился впечатлениями от участия в турнире с корреспондентом «НГ».

- Участников было более тысячи из 50 стран, - сообщил Кувамбаев. - Я занял 2 место в дисциплине приседание со штангой. Вешу я 105 кг, присел с весом 310 кг. Не совсем все сложилось, как хотели... Получил небольшую травму. Травмировал мышцы ноги в процессе уже. Подошел я к чемпионату в очень хорошей форме, подготовка тоже была отличная. Всего хватало, все было.

Фото из личного архива

- Как тебе организация чемпионата в целом?

- Чемпионат отличный, очень калорийный был. Все понравилось, хорошо встретили, на должном уровне.

- Были на чемпионате мира спортсмены, с которыми ранее уже соревновался?

- Пара участников была. Ну и, в принципе, вся шестерка сильнейших - она постоянная. Это те спортсмены, результаты которых я знаю.

- Когда ожидается твой следующий старт?

- Осенью, в ноябре - чемпионат Азии в Алматы. И чемпионат мира по экипировочному пауэрлифтингу, который пройдет в Дубае. Сейчас у меня будет восстановительный сбор на 3 недели, потом уже подготовку начну.

- Ты еще пока мастер спорта международного класса?

- Пока еще да. Нужно еще один раз выиграть, тогда стану заслуженным мастером спорта.

Залима Кувамбаева по праву можно назвать самым титулованным пауэрлифтером Костанайской области. Он чемпион мира, трехкратный призер чемпионатов мира и 5-кратный чемпион Азии. В декабре 2018 года Залим завоевал пятую золотую медаль континента.