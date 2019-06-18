ДТП с автомобилем, врезавшимся в фуру, прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Авария произошла 15 июня, около 22 часов. 25-летний водитель автомобиля «Toyota Mark II», двигаясь по улице Уральской в направлении микрорайона Аэропорт, врезался в стоящую на краю дороги фуру «Mercedes».
- Водитель неправильно выбрал скорость и не справился с рулевым управлением, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель «Toyota Mark II» с различными травмами доставлен в городскую больницу. В автомобиле «Mercedes» никто не пострадал.
По факту ДТП собран административный материал по ст. 610 ч. 1 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Эта статья предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.
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