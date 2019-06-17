"Ближе к народу" - руководители областных ведомств ответят на вопросы костанайцев

Акция "Ближе к народу" состоится сегодня, 17 июня, на площадке ЦОНа № 1 по ул. Тауелсиздик, 46. Начало - в 17:00.

Фото из архива "НГ"

- Мы хотим повысить качество оказания государственных услуг, поэтому для нас важен каждый голос костанайца, - пояснила "НГ" пресс-секретарь департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Аида БАЖИРОВА. - На вопросы жителей областного центра готовы ответить руководители департаментов юстиции, полиции, государственных доходов, управлений здравоохранения и образования. Кроме того, получить консультацию о государственных услугах можно будет у руководителей департамента АДГСПК и филиала госкорпорации "Правительство для граждан".

Обратиться можно будет к конкретному госслужащему. Даже если он не сможет дать ответ сразу, вопрос будет взят на контроль. По словам организаторов, чиновники будут принимать костанайцев до 20:00.