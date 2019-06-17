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Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
лимон: если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать? Там должна быть очень хорошая система механической вентиляции, датчики газа и легкосбрасываемые конструкции....
17.06.19 14:36
лимон
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang: У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО. а если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?
17.06.19 14:23
drakon
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
В народных новостях пишут, что в этом здании - находились фаст - фуд и детский центр на 2 этаже. Правда? Или нет... :-o
17.06.19 14:12
Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании. У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.
17.06.19 14:02
Kairat stayer
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
alex_60: бабаев разных,студентке, металургу, Чаплину. лошадей, яблоко. Не путай, малые архитектурные формы, которые не вносятся в государственный список, реестр и.т.д. памятников и являющимися...
17.06.19 13:48
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Бесплатные курсы цифровой грамотности стартовали во всех регионах Казахстана

17 июня 2019, 11:07 |  Государство

Образовательные курсы по пяти направлениям будут вести специально обученные тренеры, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Во всех регионах Казахстана 17 июня стартовали курсы цифровой грамотности. Бесплатные занятия могут посетить все желающие, сообщает пресс-служба АО "Холдинг "Зерде".

Учебные программы разработали Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и холдинг "Зерде".

В этом году обучение будет проводиться по пяти направлениям:

  • базовые цифровые навыки по пользованию персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных;
  • навыки использования Электронного правительства;
  • навыки использования Открытого правительства – "Открытые данные", "Нормативно-правовые акты", "Открытый диалог" и "Бюджет";
  • навыки "Электронной торговли";
  • навыки по информационной безопасности.

В 2018 году базовым цифровым навыкам были обучены более 686 тысяч людей, уровень цифровой грамотности по итогам года составил 79,6%.

"Для достижения показателя в 80% уровня цифровой грамотности по стране, необходимо обучить около 468 тысяч человек цифровым компетенциям, куда входят базовые цифровые навыки, информационная безопасность, электронная коммерция, использование электронного и открытого правительства", – сообщили в пресс-службе.

Преподавать курсы в регионах будут тренеры, обученные специалистами АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", НАО "Правительство для граждан", АО "НИТ" и АО "Казпочта".

Уточнить сроки и места проведения занятий можно можно на сайтах местных исполнительных органов региона и "Цифрового Казахстана", в разделе "Цифровая грамотность".
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