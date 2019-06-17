Бесплатные курсы цифровой грамотности стартовали во всех регионах Казахстана
Образовательные курсы по пяти направлениям будут вести специально обученные тренеры, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Во всех регионах Казахстана 17 июня стартовали курсы цифровой грамотности. Бесплатные занятия могут посетить все желающие, сообщает пресс-служба АО "Холдинг "Зерде".
Учебные программы разработали Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и холдинг "Зерде".
В этом году обучение будет проводиться по пяти направлениям:
- базовые цифровые навыки по пользованию персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных;
- навыки использования Электронного правительства;
- навыки использования Открытого правительства – "Открытые данные", "Нормативно-правовые акты", "Открытый диалог" и "Бюджет";
- навыки "Электронной торговли";
- навыки по информационной безопасности.
В 2018 году базовым цифровым навыкам были обучены более 686 тысяч людей, уровень цифровой грамотности по итогам года составил 79,6%.
"Для достижения показателя в 80% уровня цифровой грамотности по стране, необходимо обучить около 468 тысяч человек цифровым компетенциям, куда входят базовые цифровые навыки, информационная безопасность, электронная коммерция, использование электронного и открытого правительства", – сообщили в пресс-службе.
Преподавать курсы в регионах будут тренеры, обученные специалистами АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", НАО "Правительство для граждан", АО "НИТ" и АО "Казпочта".
Уточнить сроки и места проведения занятий можно можно на сайтах местных исполнительных органов региона и "Цифрового Казахстана", в разделе "Цифровая грамотность".
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