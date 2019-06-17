Бесплатные курсы цифровой грамотности стартовали во всех регионах Казахстана

Образовательные курсы по пяти направлениям будут вести специально обученные тренеры, передает Informburo.kz.

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Во всех регионах Казахстана 17 июня стартовали курсы цифровой грамотности. Бесплатные занятия могут посетить все желающие, сообщает пресс-служба АО "Холдинг "Зерде".

Учебные программы разработали Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и холдинг "Зерде".

В этом году обучение будет проводиться по пяти направлениям:

б азовые цифровые навыки по пользованию персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных;

азовые цифровые навыки по пользованию персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных; навыки использования Электронного правительства;

навыки использования Открытого правительства – "Открытые данные", "Нормативно-правовые акты", "Открытый диалог" и "Бюджет";

навыки "Электронной торговли";

навыки по информационной безопасности.

В 2018 году базовым цифровым навыкам были обучены более 686 тысяч людей, уровень цифровой грамотности по итогам года составил 79,6%.

"Для достижения показателя в 80% уровня цифровой грамотности по стране, необходимо обучить около 468 тысяч человек цифровым компетенциям, куда входят базовые цифровые навыки, информационная безопасность, электронная коммерция, использование электронного и открытого правительства", – сообщили в пресс-службе.

Преподавать курсы в регионах будут тренеры, обученные специалистами АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", НАО "Правительство для граждан", АО "НИТ" и АО "Казпочта".

Уточнить сроки и места проведения занятий можно можно на сайтах местных исполнительных органов региона и "Цифрового Казахстана", в разделе "Цифровая грамотность".