ЕНТ-2019: все, что нужно знать абитуриентам

Министерство образования и науки опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы на официальной странице ведомства в Facebook, передает Tengrinews.kz.

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В ведомстве напомнили, что при поступлении в вуз абитуриенты будут выбирать группы образовательных программ, а не специальности. Всего таких групп 97, в каждую из которых входят одна или несколько образовательных программ. Список групп и соответствующие им комбинации предметов ЕНТ можно посмотреть на сайте НЦТ.

Этапы ЕНТ

Шаг первый: с 20 июня по 5 июля сдается тестирование, заранее подав заявление.

"ЕНТ и КТ в этом году объединены. Пункты сдачи есть на сайте НЦТ. Напоминаем, что школа не организует трансфер выпускников к пунктам сдачи тестирования", - отметили в МОН.

Шаг второй: с 13 по 20 июля принимаются заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов. В нем вы можете участвовать только в том случае, если прошли ЕНТ с 20 июня по 5 июля и набрали проходной балл.

Шаг третий: выбор группы образовательных программ.

"Допустим, на июньском ЕНТ вы сдаете предметы из комбинации "Биология" + "Химия". Следовательно, из 16 возможных групп вы можете выбрать до четырех групп образовательных программ в разных вузах. Конечно, группа должна соответствовать профильным предметам ЕНТ. У вас может получиться такой список групп образовательных программ: 1. "Подготовка учителей химии"; 2. "Биологические и смежные науки"; 3. "Ветеринария"; 4. "Общая медицина", - объяснили в ведомстве.

Однако абитуриент может выбрать другие группы из шестнадцати возможных, не только те, что перечислены в этом примере. При этом, как пояснили в МОН, абитуриенты творческих профессий при участии в конкурсе на получение гранта могут выбрать только одну группу образовательных программ. Например, выбрав группу "Аудиовизуальные средства и медиапроизводство", в качестве профильных предметов вы сдаете два творческих экзамена. Из образовательных программ в этом случае можно будет выбрать такие: "Операторское искусство", "Издательское дело", "Полиграфия".

Шаг четвертый: зачисление в вуз. Грант выделяется на группу образовательных программ. А саму образовательную программу (раньше она и называлась специальностью) вы выбираете непосредственно в вузе.

"Например, став обладателем гранта для группы образовательных программ "Подготовка учителей химии", при зачислении в вуз вы смотрите список образовательных программ заведения. Допустим, в вузе есть образовательные программы "Химия" или "Химия-Биология", одну из которых и выбираете", - также объяснили в министерстве.

Этап зачисления в вузы длится десять дней: с 10 по 25 августа. Приказ о зачислении выходит на конкретную образовательную программу, по которой при завершении учебы вы получаете диплом.

Поступление на платной основе

У абитуриентов, желающих поступить в вуз на платной основе, есть возможность сдать ЕНТ несколько раз. Как вы помните, с 2019 года тестирование проводят в январе, марте, июне и августе. При этом во время каждой сдачи ЕНТ можно выбрать разные комбинации профильных предметов. Сертификаты ЕНТ-2019 действительны до 31 декабря текущего года. Таким образом, при поступлении в вуз на платной основе вы подаете по своему желанию любой сертификат с набранным проходным баллом.

В 2019-2020 учебном году выделено 66 556 грантов, из них 51 085 - на бакалавриат, 13 159 - на магистратуру, 2312 - на докторантуру (PhD).