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Горячую воду в районе ул. Чкалова дадут позже, чем обещали
13 июня 2019, 13:16 | ЖКХ
Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Ранее подачу горячей воды в 68 жилых домов и 9 организаций обещали возобновить 15 июня.
Иллюстративное фото dvinatoday.ru
На ул. Чкалова, в границах пр. Абая и ул. Гашека, продолжаются работы по реконструкции. Срок подачи горячей воды отложили до 24 июня.
Адреса абонентов, которых касаются изменения даты:
Учреждения:
- Областная офтальмологическая больница (Гашека,6);
- Школа интернат для глухонемых (Гашек 2а);
- СШ №20;
- Педколледж, общежитие педколледжа;
- Областной центр крови (Быковского,7);
- Ясли-сад № 51 (Чкалова 10/1);
- Детский сад № 69 (Абая 18);
- Детский сад Ак-Ерке.
Жилые дома:
- ул. Абая 14, 16, 20, 22, 24 26;
- ул. Быковского 1, 1А, 3, 3/1, 7,11;
- ул. Чкалова 1, 1А, 2, 2А, 2/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 14;
- ул. Волынова 8,10,12, 14, 16, 18;
- ул. Маяковского 103,104, 105,105/1, 106,107/2, 108, 108/1, 109, 109/1,110, 113, 114,115, 116, 116А, 117, 117/1, 117/1, 117/2,118, 120,121, 123,125;
- ул. Гашека 1/1, 1А, 1Б, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 8, 12, 12/1, 14, 16.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Серый волк: Сейчас заклюют если увидят. Пофиг. Нравились :lol:
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Там в маяках мотор огромный от сети 127 или 220v, с конденсатором для второй обмотки. зачем им РЧВ? На слух до последнего казалось, что "тянет", всегда хотелось подстроить.
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