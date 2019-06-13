Горячую воду в районе ул. Чкалова дадут позже, чем обещали

Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Ранее подачу горячей воды в 68 жилых домов и 9 организаций обещали возобновить 15 июня.

Иллюстративное фото dvinatoday.ru

На ул. Чкалова, в границах пр. Абая и ул. Гашека, продолжаются работы по реконструкции. Срок подачи горячей воды отложили до 24 июня.

Адреса абонентов, которых касаются изменения даты:

Учреждения:

Областная офтальмологическая больница (Гашека,6);

Школа интернат для глухонемых (Гашек 2а);

СШ №20;

Педколледж, общежитие педколледжа;

Областной центр крови (Быковского,7);

Ясли-сад № 51 (Чкалова 10/1);

Детский сад № 69 (Абая 18);

Детский сад Ак-Ерке.

Жилые дома: