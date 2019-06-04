Десятки домов останутся отключенными от горячей воды до середины июня в Костанае

68 жилых домов и почти 10 учреждений останутся без горячей воды после завершения опрессовки. Причина - начало работ по реконструкции ул. Чкалова в границах улиц Абая и Гашека. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото dvinatoday.ru

Возобновить подачу горячей воды обещают 15 июня. На время ремонта без горячей воды останутся:

Учреждения:

Областная офтальмологическая больница (Гашека,6);

Школа интернат для глухонемых (Гашек 2а);

СШ №20;

Педколледж, общежитие педколледжа;

Областной центр крови (Быковского,7);

Ясли-сад № 51 (Чкалова 10/1);

Детский сад № 69 (Абая 18);

Детский сад Ак-Ерке.

Жилые дома: