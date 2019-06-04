Читательский рейтинг
Десятки домов останутся отключенными от горячей воды до середины июня в Костанае
4 июня 2019, 13:35 | ЖКХ
68 жилых домов и почти 10 учреждений останутся без горячей воды после завершения опрессовки. Причина - начало работ по реконструкции ул. Чкалова в границах улиц Абая и Гашека. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото dvinatoday.ru
Возобновить подачу горячей воды обещают 15 июня. На время ремонта без горячей воды останутся:
Учреждения:
- Областная офтальмологическая больница (Гашека,6);
- Школа интернат для глухонемых (Гашек 2а);
- СШ №20;
- Педколледж, общежитие педколледжа;
- Областной центр крови (Быковского,7);
- Ясли-сад № 51 (Чкалова 10/1);
- Детский сад № 69 (Абая 18);
- Детский сад Ак-Ерке.
Жилые дома:
- ул. Абая 14, 16, 20, 22, 24 26;
- ул. Быковского 1, 1А, 3, 3/1, 7,11;
- ул. Чкалова 1, 1А, 2, 2А, 2/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 14;
- ул. Волынова 8,10,12, 14, 16, 18;
- ул. Маяковского 103,104, 105,105/1, 106,107/2, 108, 108/1, 109, 109/1,110, 113, 114,115, 116, 116А, 117, 117/1, 117/1, 117/2,118, 120,121, 123,125;
- ул. Гашека 1/1, 1А, 1Б, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 8, 12, 12/1, 14, 16.
Последние новости
04.06.19 16:24 «Получить всё, что возможно» - чемпионат области по спортивной гимнастике начался в Костанае
04.06.19 12:58 Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику
04.06.19 11:03 Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал "Ролан Гарроса"
04.06.19 09:06 Водитель внедорожника скончался на месте - аварию на трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
04.06.19 08:31 От субсидий придется отходить и «брать длинные деньги под малый процент» - замминистра сельского хозяйства костанайским аграриям
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 5
Всего: 156
Вы гость здесь
Пользователей: 5
Всего: 156
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: еще есть несколько подобных. Алекс, знаю. Цирк - асфальтровщиков, водопроводчиков и самый - главный- Акиматчиков... :lol: ;-)
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Тюльпанчик: Всё бы отдал. Сердце, душу. Знать бы куда. Он малыш меня попросил что б я ему купил приставку игровую. Смотрю. Это видео. Это он меня поздравлял с днем рождения. Сердце разрывается....
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: К вам такой, в КОстанай - приезжал... не знаю. я в этом веке в цирке не был.таком, под куполом. а так например цирк лесорубов у нас круглый год работает. еще есть несколько подобных.
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
давно пора, ездят безалаберно