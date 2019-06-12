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alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
про германию. фотки, которые посылал вчера, дошли сегодня. текст работает .сейчас сейчас проверю телефон. телефония на германию не ра бо та ет. по вацапу.
12.06.19 09:29
Добринцофф
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Артем Марусич: Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят... Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора...
12.06.19 09:19
Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Если пограничный таможенный пост не пропускает через границу тоже виноваты службы ответственные за состояние дорожного покрытия от исходной точки до поста? Мобильный оператор честно перемещает пакеты...
12.06.19 08:28
Артем Марусич
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...
12.06.19 05:05
Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
0.40 васап не работает.
12.06.19 00:40
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Российский журналист Голунов признан невиновным и вышел на свободу

12 июня 2019, 09:11 |  Общество

Во вторник вечером глава МВД РФ Владимир Колокольцев поставил точку в громком уголовном деле по обвинению корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в сбыте наркотиков.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Решение об освобождении журналиста было представлено общественности беспрецедентным образом, сообщает "Ъ". В 17:10 мск официальный сайт МВД опубликовал видеообращение самого министра.

- По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления,— сказал Колокольцев.

Министр добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Что и произошло вечером 11 июня. Глава МВД сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Голунов, известный своими  расследованиями о скандальных делах чиновников, вину изначально отрицал. Он связывал обвинение и задержание с очережным расследованием, которое вел. Расследование касалось похоронного бизнеса в Москве. 

В поддержку Голунова прошла серия акций простов. Известные журналисты, артисты и общественные деятели высказывали слова подддержки, участвовали в одиночных пикетах. В

“Ъ” заявляют, что теперь на скамье подсудимых должны оказаться задержавшие журналиста сотрудники и что эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам и пересмотра чересчур жесткого российского законодательства.

Политологи считают, что ключевую роль в освобождении журналиста сыграло общественное давление.
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