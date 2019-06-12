Российский журналист Голунов признан невиновным и вышел на свободу

Во вторник вечером глава МВД РФ Владимир Колокольцев поставил точку в громком уголовном деле по обвинению корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в сбыте наркотиков.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Решение об освобождении журналиста было представлено общественности беспрецедентным образом, сообщает "Ъ". В 17:10 мск официальный сайт МВД опубликовал видеообращение самого министра.

- По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления,— сказал Колокольцев.

Министр добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Что и произошло вечером 11 июня. Глава МВД сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Голунов, известный своими расследованиями о скандальных делах чиновников, вину изначально отрицал. Он связывал обвинение и задержание с очережным расследованием, которое вел. Расследование касалось похоронного бизнеса в Москве.

В поддержку Голунова прошла серия акций простов. Известные журналисты, артисты и общественные деятели высказывали слова подддержки, участвовали в одиночных пикетах. В

“Ъ” заявляют, что теперь на скамье подсудимых должны оказаться задержавшие журналиста сотрудники и что эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам и пересмотра чересчур жесткого российского законодательства.

Политологи считают, что ключевую роль в освобождении журналиста сыграло общественное давление.