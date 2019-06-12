Российский журналист Голунов признан невиновным и вышел на свободу
Во вторник вечером глава МВД РФ Владимир Колокольцев поставил точку в громком уголовном деле по обвинению корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в сбыте наркотиков.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Решение об освобождении журналиста было представлено общественности беспрецедентным образом, сообщает "Ъ". В 17:10 мск официальный сайт МВД опубликовал видеообращение самого министра.
- По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления,— сказал Колокольцев.
Министр добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста. Что и произошло вечером 11 июня. Глава МВД сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Голунов, известный своими расследованиями о скандальных делах чиновников, вину изначально отрицал. Он связывал обвинение и задержание с очережным расследованием, которое вел. Расследование касалось похоронного бизнеса в Москве.
В поддержку Голунова прошла серия акций простов. Известные журналисты, артисты и общественные деятели высказывали слова подддержки, участвовали в одиночных пикетах. В
“Ъ” заявляют, что теперь на скамье подсудимых должны оказаться задержавшие журналиста сотрудники и что эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам и пересмотра чересчур жесткого российского законодательства.
Политологи считают, что ключевую роль в освобождении журналиста сыграло общественное давление.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 130
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
про германию. фотки, которые посылал вчера, дошли сегодня. текст работает .сейчас сейчас проверю телефон. телефония на германию не ра бо та ет. по вацапу.
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Артем Марусич: Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят... Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Если пограничный таможенный пост не пропускает через границу тоже виноваты службы ответственные за состояние дорожного покрытия от исходной точки до поста? Мобильный оператор честно перемещает пакеты...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
0.40 васап не работает.