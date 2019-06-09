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Известный своими расследованиями российский журналист задержан по подозрению в сбыте наркотиков

9 июня 2019, 11:37 |  Общество

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов своей вины не признает и называет происходящее провокацией.  

Фото с сайта РБК

Он рассказал в суде о полученных до ареста угрозах при подготовке расследования о рынке похоронных услуг. Журналистское сообщество и правозащитники требуют тщательной проверки и открытого расследования этого дела, сообщает РБК.

Фото с сайта РБК

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем 6 июня. В полиции заявили, что у него при себе были наркотики (метилэфедрон массой около 4 г), в квартире журналиста позднее при обыске было также обнаружено более 5 г кокаина. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы

Журналист говорит, что наркотики были подброшены. Он заявляет о ряде нарушений при задержании, в том числе к нему долгое время не допускали адвоката, несколько раз ударили и оскорбляли при допросе. Интересно, что опубликованные полицией и прокомментированные ее представителями фотографии из квартиры Голунова оказались сняты в другом месте. Полиция назвала это ошибкой и начала служебную проверку.

В отделе полиции днем 8 июня Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. По словам адвоката Ольги Динзе, врач скорой диагностировал у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и обнаружил гематому на голове. После обследования в больнице журналиста доставили в суд, который отправил Голунова под домашний арест. Следствие и прокуратура настаивали на помещении журналиста в СИЗО.

- Я не считаю себя виновным и готов это доказывать, — заявил журналист в суде, подчеркнув, что никогда не употреблял наркотики.

Одиночные пикеты с участием журналистов в защиту Голунова прошли в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах.

Корреспондент "Новой газеты", муниципальный депутат Илья Азар  Фото: Иван Краснов / RTVI

Писатель Виктор Шендерович     Фото: Иван Краснов / RTVI


Фотожурналистка Виктория Ивлева Фото: Иван Краснов / RTVI


Редакция «Медузы» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главреда Ивана Колпакова. Они выразили уверенность в невиновности Голунова и в том, что дело связано с его профессиональной деятельностью. Редакция РБК опубликовала обращение, в котором потребовала открытого расследования и тщательной проверки обстоятельств расследования. В заявлении Amnesty International говорится, что обстоятельства задержания «выглядят как способ давления на независимые СМИ в России».

Иван Голунов работал в РБК, Forbes, на телеканале «Дождь», в «Ведомостях», сейчас он автор «Медузы». Он занимается расследованиями, преимущественно о московских чиновниках и бизнесе. Так, одним из героев его публикаций был вице-мэр Москвы Петр Бирюков, также он писал о рынке похоронных услуг и мусорных полигонах. Как сообщили в редакции «Медузы», сейчас Голунов работал над расследованием, посвященным злоупотреблениям на столичном рынке ритуальных услуг.
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* drakon
Re: Известный своими расследованиями российский журналист...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16486
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, я тоже - думаю, что занимался Голунов-
расследованиями, в свободное время -
от Торговли - наркотиками... :-o :-o :lol:
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§ peshexod
Re: Известный своими расследованиями российский журналист...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.06.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж очень грубо и просто, даже не знаю что и думать.
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