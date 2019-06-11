28-летний мужчина утонул в реке Тобол в Костанае

Как сообщили "НГ" в департаменте по ЧС Костанайской области, труп мужчины был обнаружен в понедельник, 10 июня, в 20:45, в реке Тобол, возле базы отдыха «Мохито».

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- Были задействованы 4 сотрудника Северного РАОСО, одна единица техники и одно плавательное средство, - пояснили в ДЧС. - Личность мужчины 1991 года рождения установлена. Отдыхающая компания из пяти человек в определенный момент потеряла своего товарища. Труп был обнаружен сотрудниками РАОСО на глубине 3 метров, на расстоянии 5 метров от берега. Он не заплывал за буйки. Причины смерти устанавливаются полицией. Мы призываем жителей области и города соблюдать меры безопасности во время отдыха на воде!