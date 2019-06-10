Наблюдателям не предоставили итоги голосования на одном из избирательных участков в Костанае
Евгений ШИБАРШИН
В 20 часов, после закрытия избирательных участков по выборам президента Казахстана корреспонденты «НГ» по редакционному заданию присутствовали на подсчете голосов, который проводили члены избирательной комиссии на участке № 62, расположенном в ДК «Мирас».
По информации председателя участковой комиссии Ольги МАЛЫХ, в списке избирателей на данном участке значилось 1 898 человек. После вскрытия стационарной и переносной урн там оказалось 1 108 бюллетеней. Неиспользованные бюллетени тут же были погашены.
Подсчет голосов проводился в присутствии наблюдателей от различных общественных организаций. Однако, когда после окончания этой процедуры наблюдатель от ОФ «EcoSem» Адильхан Каратаев попросил показать протокол по итогам голосования, председатель комиссии сообщила, что его еще должны проверить в городской избирательной территориальной комиссии.
- Вдруг мы там что-то напутали, и вам сейчас дадим недостоверные данные, - пояснила Ольга Малых. – Вы можете посмотреть наш протокол в городской избирательной комиссии.
На вопрос корреспондента «НГ» к наблюдателям: поедут ли они сейчас в городской избирком, общественники ответили, что сделают это на следующий день.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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