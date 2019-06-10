Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Шашлык где? :lol: Они с Алексом - шашлычили сегодня... :lol: :oops:
10.06.19 02:05
maxsaf
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
Сильно бросается в глаза отсутствие газонов и в целом культура ухода за ними. То, что местами просматривается трава у дороги - извините, я это газоном назвать не могу. Посмотрите на фото дракона. Там...
10.06.19 01:00
maxsaf
Сенсация! "Костанайская стабильность" накрылась... асфальтом! Праздничный фоторепортаж
И вот сегодняшним солнечным днем, обдуваемые свежим неудержимым (ибо деревья попилили) ветром перемен Если честно, на фото не увидел ни попиленных стволов торчащих, ни пеньков. А для красного...
10.06.19 00:47
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Еду на шашлык А обо мне ты подумал. Шашлык где? :lol:
09.06.19 23:59
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Всем привет! А кто у Марика родился?
09.06.19 23:44
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Наблюдателям не предоставили итоги голосования на одном из избирательных участков в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

9 июня 2019, 22:41 |  Государство

В 20 часов, после закрытия избирательных участков по выборам президента Казахстана корреспонденты «НГ» по редакционному заданию присутствовали на подсчете голосов, который проводили члены избирательной комиссии на участке № 62, расположенном в ДК «Мирас».

 

По информации председателя участковой комиссии Ольги МАЛЫХ, в списке избирателей на данном участке значилось 1 898 человек. После вскрытия стационарной и переносной урн там оказалось 1 108 бюллетеней. Неиспользованные бюллетени тут же были погашены.

Подсчет голосов проводился в присутствии наблюдателей от различных общественных организаций. Однако, когда после окончания этой процедуры наблюдатель от ОФ «EcoSem» Адильхан Каратаев попросил показать протокол по итогам голосования, председатель комиссии сообщила, что его еще должны проверить в городской избирательной территориальной комиссии.

- Вдруг мы там что-то напутали, и вам сейчас дадим недостоверные данные, - пояснила Ольга Малых. – Вы можете посмотреть наш протокол в городской избирательной комиссии.

На вопрос корреспондента «НГ» к наблюдателям: поедут ли они сейчас в городской избирком, общественники ответили, что сделают это на следующий день.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.06.19 21:30 Как проходили выборы президента в Казахстане. Обзор прессы
09.06.19 11:37 Известный своими расследованиями российский журналист задержан по подозрению в сбыте наркотиков
09.06.19 10:28 На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области
09.06.19 09:28 Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою на DAZN
09.06.19 08:21 Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах
09.06.19 08:07 Сборная Казахстана проиграла Бельгии в гостевом матче отбора на Евро-2020
08.06.19 21:34 Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае
08.06.19 15:08 Издатель "НГ" занял первое место в благотворительном легкоатлетическом марафоне в Актобе
08.06.19 07:23 Головкин оказался легче Роллса на взвешивании перед боем
08.06.19 06:03 Юрий БОНДАРЕНКО: Деятельность без делания

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх