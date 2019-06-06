Сборы денег с родителей на ремонт школ и детских садов незаконны - АДГСПК РК
Во всех регионах страны государством в полном объеме выделяются необходимые средства на проведение ремонтных работ, передает Zakon.kz.
Фото zakon.kz
Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в очередной раз обратило внимание казахстанцев по поводу незаконных сборов средств на ремонт организаций образования.
- В настоящее время участились случаи обращений граждан по фактам незаконных поборов в школах и детских садах. Также имеются сообщения о принуждении учителей и воспитателей к проведению ремонта самостоятельно за счет собственных средств, - сообщили в агентстве.
Как отметили в АДГСПК РК, по информации управлений образования во всех регионах страны государством в полном объеме выделяются необходимые средства на проведение ремонтных работ, таким образом, данные факты являются незаконными.
Агентство призывает граждан, а также работников организаций образования проявить активную гражданскую позицию и противостоять незаконным поборам.
По имеющимся фактам можно обратиться к руководителям проектных офисов "Адалдық алаңы" во всех регионах страны посредством электронной почты, популярных мессенджеров или позвонив по указанным телефонам, указанным на сайте kyzmet.gov.kz.
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