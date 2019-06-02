У американцев в Мангистау волосы встали дыбом

В урочище Босжира туристов и местных жителей удивило необычное явление. Волосы на головах людей «встали дыбом» от наэлектролизованного воздуха. Специалисты объяснили это соединением электрических зарядов земли и воздуха, передает Lada.kz.

По словам Сергея Хачатряна, который занимается поездками по Мангистауской области, подобное явление за несколько лет экспедиций он наблюдает впервые.



- В этот раз я привез в урочище Босжира туристов из Америки. Мы поднялись на самую высокую точку и столкнулись с необычным явлением. Подняв руки, услышали треск, характерный звуку тока, а после волосы нашей группы «встали дыбом», - рассказал Сергей Хачатрян, участник клуба «Aktau Off Road».



Физики назвали подобное явление обычным.



- В земле всегда присутствует заряд. Погода в тот день была пасмурная, воздух влажный. В данном случае произошло соприкосновение заряда из воздуха и земли, – пояснил Геннадий Тарасенко, геолог-геофизик, доцент кафедры геологии университете им. Ш. Есенова.