У американцев в Мангистау волосы встали дыбом
В урочище Босжира туристов и местных жителей удивило необычное явление. Волосы на головах людей «встали дыбом» от наэлектролизованного воздуха. Специалисты объяснили это соединением электрических зарядов земли и воздуха, передает Lada.kz.
По словам Сергея Хачатряна, который занимается поездками по Мангистауской области, подобное явление за несколько лет экспедиций он наблюдает впервые.
- В этот раз я привез в урочище Босжира туристов из Америки. Мы поднялись на самую высокую точку и столкнулись с необычным явлением. Подняв руки, услышали треск, характерный звуку тока, а после волосы нашей группы «встали дыбом», - рассказал Сергей Хачатрян, участник клуба «Aktau Off Road».
Физики назвали подобное явление обычным.
- В земле всегда присутствует заряд. Погода в тот день была пасмурная, воздух влажный. В данном случае произошло соприкосновение заряда из воздуха и земли, – пояснил Геннадий Тарасенко, геолог-геофизик, доцент кафедры геологии университете им. Ш. Есенова.
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