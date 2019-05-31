Доход ЕНПФ снизился - исследование

Инвестиционный доход Единого накопительного фонда снизился почти на пять процентов за год. Об этом сообщается в исследовании Finprom.kz, передает Tengrinews.kz.

За четыре месяца текущего года чистый инвестиционный доход ЕНПФ составил 172,4 миллиарда тенге - на 4,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (181,1 миллиарда тенге). Больше всего поступлений было получено за счет вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 214,3 миллиарда тенге.

Второе место в структуре приходится на доходы от внешнего управления: 5,4 миллиарда тенге, доля от чистого дохода составила 3,1 процента. Прочие доходы равны 3 миллиардам тенге.

При этом четвертый месяц подряд фиксируются убытки от рыночной переоценки ценных бумаг и от переоценки иностранной валюты. За январь-апрель текущего года общая сумма убытков составила 50,3 миллиарда тенге, из них убытки от рыночной переоценки ценных бумаг - 29,5 миллиарда тенге (годом ранее зафиксирован доход в размере 21,3 миллиарда тенге), убытки от переоценки иностранной валюты - 20,8 миллиарда тенге.

На текущий момент пенсионными активами управляет Нацбанк; ЕНПФ в свою очередь выступает в качестве оператора, который информирует вкладчиков о состоянии их накоплений.

Общая сумма пенсионных активов на конец апреля 2019 года составила 9,9 триллиона тенге, увеличившись на 21,2 процента год к году. Основная доля в инвестиционном портфеле ЕНПФ приходится на государственные ценные бумаги Казахстана: 42,1 процента, или 4,2 триллиона тенге (годом ранее - 45,5 процента, или 3,7 триллиона тенге). Ценные бумаги организаций РК и ГЦБ иностранных государств равны 2,9 триллиона и 1,5 триллиона тенге, соответственно, доля - 28,9 процента и 15,1 процента. Депозиты в структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ составили 6,8 процента, или 717,9 миллиарда тенге.

В свою очередь активы, находящиеся во внешнем управлении, по-прежнему занимают менее 1 процента, а точнее 0,9 процента, или 88,2 миллиарда тенге.

Сейчас вопрос полной передачи пенсионных активов частным компаниям все еще находится на стадии обсуждения.