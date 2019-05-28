«Безобидные подарки превращаются в позорную практику, порочащую имя учителя» - проблему школьных поборов обсудили в Костанае

Совместное совещание по вопросам борьы с коррупцией провели руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК и руководителя департамента по делам госслужбы Салауат МУКСИМОВ сегодня, 28 мая.

В нем приняли участие преподаватели школ и колледжей и родители учеников. Как пояснили на совещании, его специально проводят перед итоговой аттестацией и выпускными балами.

- Глобальные инвестиции в сферу образования по республике за последние 5 лет выросли на 34%, расходы на образование в целом - в 10 раз, - сообщил Муксимов. - По республике создана сеть интеллектуальных школ, вуз мирового уровня - Назарбаев-университет, Казахстан присоединился к Болонской конвенции. Однако уровень коррупции в сфере образования возрос. За последние 3 года было заведено 687 уголовных дел, по которым осуждены 226 должных лиц из сферы образования. На уровне школ и колледжей мы наблюдаем кадровую коррупцию, которая проявляется при начислении заработной платы и проведении конкурсов госзакупок.

Руководитель департамента по делам госслужбы привел примеры коррупции в сфере образования в других областях, отметив, что в некоторых школах учителям приходилось брать деньги с родителей, чтобы обеспечивать регулярные взятки директорам.

- До каких пор будут продолжаться эти безобразия? - возмутился он. - Все эти поборы приводят к девальвации образования. Коррупционные риски в школах, колледжах, вузах выявляются слабо. Безобидные подарки превращаются в позорную практику, порочащую некогда святое имя учителя. Становится не по себе, когда «героями» роликов становятся учителя, избивающие детей, а руководители, чтобы не выносить сор из избы, все это покрывают.

По мнению Муксимова, коррупционные преступления в сфере образования связаны с процедурой получения учителями и преподавателями категорий, а также с распределением ставок, часов, нагрузки. Рецепт один - открытость и честность. Каждый участник образовательного процесса должен знать, у кого из коллег какие ставки, часы и нагрузка. Но самым важным моментом руководитель департамента по традиции назвал воспитание в семье. И особо отметил, что «наши дети попадают в беду, потому что честь для них - не самое важное, и это понятие не прививается в семье».

- Приказ министра образования четко регламентируют недопущение незаконных сборов с родителей, ответственность за которые лежит на первых руководителях, - пояснил Василий Цымбалюк. - Если родители хотят сделать подарок, то должны его делать из средств попечительского совета. Скоро нас ждет пора выпускных мероприятий, которые должны проходить в стенах школ. Выпускные вечера - это прощание со школой, с одноклассниками. Они не должны превращаться в соревнования между родителями по желанию превзойти друг друга.

По данным управления образования, в среднем ученик школы тратит на выпускной вечер от 100 000 до 200 000 тенге, включая наряд, поход в ресторан и подарки учителям.

Руководитель отдела департамента по делам госслужбы Рустем БОЛАТ сказал, что «пришло время отходить от пышных выпускных балов». И привел в пример школьников Нур-Султана и Жамбылской области, которые в прошлом году отказались от проведения выпускных вечеров и отдали деньги на благотворительность.

- Я бы хотел уточнить, как работают попечительские советы при школах, - поинтересовался Мускимов. - Счет открывается на школу. И получается, что деньги ученика, который хочет адресно кому-то помочь, просто растворяются в нем. Мне кажется, тут нужно обеспечить более прозрачную систему. И что такое фонд «Всеобуч», я впервые о нем слышу?

Как пояснил Василий Цымбалюк, создание «Всеобуча» регламентировано постановлением правительства, согласно которому не более 1% от средств, которые в год выделяются на школу, перечисляется в этот фонд.

- Попечительский совет работает на общественных началах, он не является юридической организацией, - подчеркнул руководитель управления образования. - Деньги в него вносятся на добровольных началах, захотели родители - дали денег, не захотели - никто заставить не может. Есть школьный фонд, который занимается деньгами и который можно проверить, председатель которого раз в месяц отчитывается перед родителями - сколько средств было собрано и на что они были потрачены. Председатель школьного фонда является членом попечительского совета. По попечительским советам у нас сейчас запланирован ряд контрольных мероприятий, мы будем проверять законность их создания.

Муксимов поинтересовался, есть ли в открытом доступе информация о бюджете попечительских советов и фонда "Всеобуч" и как ее можно посмотреть. Цымбалюк ответил, что информация о бюджетах обычно размещается на официальных сайтах организаций, однако конкретные расходы по статьям не обозначены. Руководитель департамента по делам госслужбы посоветовал разработать качественную инфографику, на которой будет понятно, как поступают и куда тратятся деньги родителей и бюджета, а не публиковать бюджеты, «в которых даже финансисты не смогут разобраться».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА