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Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital: У меня зарплата падает на карту. Не понимаю этих понтов. Зайти в магаз и размахивать картой, на которой три копейки и все равно купить ничего невозможно, но главное же не купить, а с...
27.05.19 17:12
Гриня
Переезд через железную дорогу по ул. Мауленова - перестарались при ремонте
Это они еще хорошо утрамбовали,я видел когда делали-там почти полметра бугор был,думал больше останется.А так-не в Европе живем,по нашим дорогам на пузотерке много не поездишь...
27.05.19 16:58
peshexod
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Получается, что человек, руководивший страной 30 лет подряд, не смог правильно выстроить и бюджетную, и налоговую политику? Повод для опорожнения мусорного ведра очень натянутый. Единственное что...
27.05.19 16:56
peshexod
Персонал и пациентов эвакуировали из ЦРБ в Житикаре
Это к больнице требование о выплате? Опасный автор или нет не знаю, но то что тупой это точно. Кто должен заплатить? Пациенты? Акимат? А в какой срок?
27.05.19 16:49
peshexod
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Не берусь судить об острой необходимости ехать по пешеходным дорожкам, но то что автор выразил своё мнение, как раз говорит что он мужик.
27.05.19 16:42
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Теплая, но неустойчивая погода ожидается в Костанайской области в ближайшие дни

Георгий ГОВОРОВ

27 мая 2019, 16:36 |  Общество

Костанайская область встретит вторник, 28 мая, под властью антициклона. Синоптики предсказывают отсутствие осадков и юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. Предположительно столбики термометров покажут ночью +10...+15, местами +7, а днём +25...+30 градусов.

 

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Со среды и до конца недели наш регион окажется в зоне прохождения атмосферных фронтов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ожидается теплая, но неустойчивая погода. Местами в среду, 29 мая, возможны дождь, гроза и град. Ожидается изменение направления ветра на западное, скорость - до 20 м/с. Температура воздуха, вероятно, ночью будет +7...+12, днём +23...+28 градусов.

В Костанае во вторник и среду осадки не ожидаются, температура воздуха - такая же, как и в целом по области.
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