Теплая, но неустойчивая погода ожидается в Костанайской области в ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Костанайская область встретит вторник, 28 мая, под властью антициклона. Синоптики предсказывают отсутствие осадков и юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. Предположительно столбики термометров покажут ночью +10...+15, местами +7, а днём +25...+30 градусов.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Со среды и до конца недели наш регион окажется в зоне прохождения атмосферных фронтов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ожидается теплая, но неустойчивая погода. Местами в среду, 29 мая, возможны дождь, гроза и град. Ожидается изменение направления ветра на западное, скорость - до 20 м/с. Температура воздуха, вероятно, ночью будет +7...+12, днём +23...+28 градусов.
В Костанае во вторник и среду осадки не ожидаются, температура воздуха - такая же, как и в целом по области.
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