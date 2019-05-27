Постоянные рабочие места получили только 52,9% граждан, трудоустроенных по госпрограмме в Костанайской области

Эта информация прозвучала сегодня, 27 мая, на расширенном аппаратном совещании облакимата при рассмотрении вопроса о реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА, за период действия данной программы центры занятости оказали содействие в получении постоянной или временной работы 6 333 жителям региона. Однако почти каждый второй из них получил только временную работу.

С начала годы в центры занятости Костанайской области обратилось 9 700 человек.

- Из них 91% составляют безработные и лица, ищущие работу, 9% – это самозанятые граждане, - уточнила Абенова. – В числе участников программы 45% - это женщины, 27% - молодежь в возрасте до 29 лет, 4% - малообеспеченные граждане, 4,5% - члены многодетных семей.

На краткосрочные курсы профессионального обучения направили 1 617 человек. По условиям программы, с 2019 года эти люди подлежат обязательному трудоустройству. Однако курсы закончили далеко не все - 148 человек были по разным причинам отчислены.

- Данный факт свидетельствует о некачественном подборе претендентов на обучение, - констатировала руководитель управления.

В Костанайской области на реализацию данной программы в 2019 году выделили из госбюджета 7,2 млрд тенге. За 4 месяца освоили 1,2 млрд тенге.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ предложил главам городов и районов, присутствующим на совещании, для повышения трудовой занятости населения воспользоваться рабочими местами, которые создаются при реализации программ развития регионов. Он отметил, что конкурсы по размещению госзаказа закончились и теперь подрядчикам потребуются рабочие руки. Для выполнения работы на этих объектах запланировано трудоустроить 585 человек. Центры занятости пока туда направили только 53 человека.